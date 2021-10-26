新冠肺炎｜增3宗輸入個案由新加坡、巴基斯坦抵港　2人帶變種病毒

本港今日新增3宗新冠肺炎輸入個案，分別由新加坡、巴基斯坦抵港，全部已完成接種新冠疫苗，兩人帶有L452R變異病毒株，其餘一宗仍有待檢測結果。有兩人抵港在機場的檢測即驗出陽性，另一宗在檢疫期間出現病徵並確診。



由新加坡抵港後確診的65歲男子，10月24日從新加坡乘酷航航班TR980抵港。（AFP）

今日新增的個案涉及一男兩女，年齡介乎28至65歲。個案#12334為一名65歲男子，他於10月24日，從新加坡經航班TR980抵港，帶L452R變異病毒株。他曾在新加坡接種兩劑復必泰疫苗。

個案#12335為一名29歲女子，10月24日從巴基斯坦經阿聯酋乘航班EK384抵港，曾在巴基斯坦接種兩劑國藥疫苗。她帶有L452R變異病毒株，在機場檢測時驗出陽性，沒有出現病徵。

個案#12336為28歲女子，在北角華美達盛景酒店檢疫期間確診，有出現病徵，衞生署指她於10月15日發病。她於10月22日由巴基斯坦經阿聯酋乘航班EK384抵港，曾在中國內地接種兩劑國藥疫苗。

居西灣河嘉亨灣的一名俄羅斯總領事館人員居家隔離初步確診，政府當局在10月15日晚採取封區檢測。 （林頌華攝）

中心亦提醒西灣河嘉亨灣第1座居民及訪客，須於明日（27日）檢測，以滿足強制檢測公告要求。