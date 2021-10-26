半山糖痴豆疑爆食物中毒　5人食班戟後腹瀉嘔吐　2人需入院治療

衞生署衞生防護中心今日（26日）表示，正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及五人，病人於進食班戟後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐和暈眩病徵。其中兩人病人求醫並入院接受治療。涉事餐廳為位於半山區的甜品店「糖痴豆」」，衞生防護中心已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。



衞生防護中心指，涉事餐廳為半山巴丙頓道1號M4B舖甜品店「糖痴豆」。（資料圖片）

購買外賣班戟進食

衞生防護中心表示，正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及5人。

首宗個案涉及兩男一女，年齡介乎29至33歲。他們於10月21日，在半山巴丙頓道1號M4B舖甜品店「糖痴豆」，購買外賣班戟，進食後約11至39小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐和暈眩病徵。

而另一宗個案涉及兩名女子，年齡為16歲。她們10月22日亦於「糖痴豆」進食班戟，約5至21小時後出現類似病徵。

二人求醫入院接受治療

衞生防護中心指，其中兩名受影響人士已求醫，均需入院接受治療，一人已出院。全部病人情況穩定。中心已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。

衞生防護中心提醒市民，要預防經由食物傳播的疾病，應經常保持個人、食物及環境衞生。市民在外進食時，應注意以下要點：

1. 光顧可靠及有牌照的食肆；

2. 避免進食生的海產；

3. 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

4. 進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

5. 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

6. 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

7. 不要光顧無牌食物檔；

8. 飲用經煮沸的水；

9. 不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；

10. 進食前及如廁後要洗手。

