尖沙咀海景嘉福洲際酒店Cafe on M疑爆食物中毒　6人食生蠔後屙嘔

衞生防護中心正調查兩宗涉及尖沙咀海景嘉福洲際酒店食肆Café on M的懷疑食物中毒個案，6名男女在該餐廳用膳後，先後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵，當中5人曾求醫、1人需要留院，全部人情況穩定。他們都食過生蠔，大部份人進食三文魚刺身。



涉5男1女 一人曾留院

第一宗個案涉及4名28至31歲男子，他們9月25日晚在Café on M食生蠔及三文魚刺身，用膳後九小時出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐病徵，一人到私家醫生求醫、一人求診普通科門診、一人求醫普通科門診及私家醫生，餘下一人無求醫，無人需要留院。

第二宗個案涉及兩名分別35歲及31歲的男女，他們9月26日在同一餐廳食生蠔，31小時30分鐘後亦出現病徵。兩人都求醫私家醫生，一人留院。衞生防護中心表示，已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。

蘇格蘭進口的冰鮮蟶子Lochleven Shellfish可能受脂溶性海洋生物毒素污染，圖中並非涉事蟶子。（資料圖片）

蘇格蘭進口冰鮮蟶子受毒素污染 食安中心籲停售

另外，食物安全中心接獲蘇格蘭在國際食品安全當局網絡的通報，指蘇格蘭進口的冰鮮蟶子Lochleven Shellfish可能受脂溶性海洋生物毒素污染，而根據該網絡資料，受影響產品曾進口本港，中心已指示進口商長發海產貿易有限公司停售、下架及回收有關產品，呼籲市民不要食用，業界如持有受影響產品，應停止使用或出售。

食物安全中心指，脂溶性海洋生物毒素是一些可溶於油脂的貝類毒素，可引起的症狀包括腹瀉、噁心和嘔吐。它們一般是耐熱，烹煮並不能把毒素消除。