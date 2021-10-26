打一劑復必泰香港青少年　周五起准從高風險地區登機來港

政府今日（26日）公布由周五（29日）起調整兩項有關抵港人士接種2019冠狀病毒病疫苗的規定。



已接種一劑復必泰疫苗的12至17歲香港青少年，以及因健康原因未能接種第二劑疫苗的香港居民，經調整後，這兩類人士都可獲視為符合登機來港及強制檢疫相關要求下須完成新冠疫苗接種的規定，可從屬高風險的A組指明地區如英國和美國登機來港。



▼曾在海外地區逗留的人士返港檢疫安排▼



在經調整的規定下，12至17歲的來港人士如在最少14天前已接種一劑復必泰疫苗，可獲視為符合登機來港及強制檢疫相關要求下須完成新冠疫苗接種的規定。

於B及C組地區返港 酒店檢疫日數減7天

食物及衞生局表示，早前聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團建議12至17歲人士現時接種一劑復必泰疫苗，而由周五起，持有已接種一劑復必泰疫苗的認可接種疫苗紀錄的12至17歲香港居民，如在登機／到港當天或之前21天曾逗留A組指明地區，可獲容許登機來港。他們於抵港後仍須在指定檢疫酒店強制檢疫21天，以及於抵港第26天進行強制檢測。

有關人士如在登機／到港當天或之前14天曾逗留B組指明地區，在抵港後須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，以及於抵港第16及19天進行強制檢測。關人士如在登機／到港當天或之前14天只曾逗留C組指明地區，在抵港後須於指定檢疫酒店強制檢疫七天，以及於抵港第9、12、16及19天進行強制檢測。

成人只打一劑疫苗 檢疫日數無得減

另外，已接種一劑認可新冠疫苗並持有認可疫苗接種紀錄的香港居民，如在接種該劑疫苗後獲發醫生證明書，證明其因健康原因未能接種第二劑新冠疫苗，也可例外獲准從A組指明地區登機來港。

這類從A組指明地區來港的人士除了須遵從其他適用於A組指明地區的規定外，亦須在辦理登機手續時出示上述由香港或疫苗接種當地註冊醫生所發出的證明書。他們在抵港後仍須在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，以及於抵港第26天進行強制檢測。

至於從B組指明地區或C組指明地區來港的相關人士，他們將按未完成疫苗接種的要求接受強制檢疫及強制檢測，即分別須在指定檢疫酒店強制檢疫21天或14天，不會獲縮短檢疫期。

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