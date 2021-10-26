居家避疫食量增運動減　調查：99%人身懷最少一個心血管病炸彈

心血管疾病是全球頭號殺手，本港於2020年有6561人因心臟病而死亡，較2019年上升6.5%。香港心臟專科學院上月委託中文大學進行問卷調查，發現疫情令市民食量增加並減少運動，幾乎所有受訪者都身懷最少一個「心血管炸彈」。香港心臟專科學院前院長暨世界心臟日2021籌委會聯會主席陳藝賢建議公眾要認清「心血管炸彈」，遵從「3低1高0反式」護心公式，拆除炸彈以減低患病機會。



心血管疾病屬全球頭號殺手，本港於2020年便有6561人因心臟病而死亡，較2019年上升6.5%。（馬偉傑攝）

本港去年心臟病死亡人數升6.5%

心血管疾病屬全球頭號殺手，本港於2020年便有6561人因心臟病而死亡，較2019年上升6.5%。香港心臟專科學院9月委託中文大學進行一項電話訪問，訪問了1005名18歲以上人士我生活習慣並評估他們的心血管疾病風險，發現受訪者當中有99%更最少有1個「心血管炸彈」，具患上心血管疾病及癌症的風險。

香港心臟專科學院進行一項電話訪問，發現受訪者當中有99%最少有1個「心血管炸彈」，具患上心血管疾病及癌症的風險。（馬偉傑攝）

69%受訪者運動量低於世衛建議

據調查結果顯示，92%受訪者的蔬果攝取量不足世衛建議的每日最少5份蔬果，當中更有34%受訪者每日只進食1份或以下的蔬果；除進食習慣外，調查結果亦顯示有69%受訪者的運動量低於世衛建議每星期進行最少150分鐘中強度運動或75分鐘高強度運動。陳藝賢認為與持續近兩年的新冠疫情有關，疫情令市民多留家中，不少人食量大增而運動量大減。

近半人睡眠不足 21%三高人士日瞓少於6小時

另外，睡眠不足的問題亦值得關注，根據美國睡眠基金會建議，每日最少應有7-9小時的睡眠時間，少於6小時更會增加心腦血管病風險，但根據調查結果，49%人睡眠少於7小時，21%三高或心血管病患者睡眠時間更少於6小時。

醫生籲應定期量度及控制血壓血糖膽固醇

陳藝賢亦指出，超重、肥胖及慢性病等問題亦會大大增加心血管病風險，而根據調查結果，有45%受訪者過重或肥胖；約三成人患三高或心血管疾病，包括高血壓（58%）等；更有約兩成人未曾檢驗血糖（18%）或血膽固醇（25%），即使患病亦未必知道，存在心血管疾病的隱憂。

陳藝賢建議，大眾應建立3低1高0反式的飲食習慣。（馬偉傑攝）

推廣「3低1高0反式」飲食習慣 促着重飲食建康

陳藝賢建議，大眾應建立3低1高0反式的飲食習慣，儘量低油鹽糖、高纖維及零反式脂肪，並每日進食最少三份蔬菜及兩份水果；另外亦應有充足睡眠和進行充足運動，即可於家中亦可進行原地踏步或以重物進行肌肉鍛鍊，「中等強度其實你做到少少氣喘都係」；市民亦應定期量度及控制血壓、血糖、膽固醇等，並定期進行身體調查。