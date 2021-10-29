拯溺運動員入浸大修讀生物科技　冀用新科技助受傷運動員康復

郭永頌是香港拯溺代表隊的成員，今年透過浸會大學的精英運動員入學計劃入讀應用生物學理學士（生物科技專修）二年級，作為運動員，他眼見不少運動員因受傷需完結運動員生涯，對此感到十分可惜，故希望透過修讀生物科技學科，將來可利用新科技協助受傷運動員，幫助他們改變需提早退役的命運。



郭永頌是香港拯溺代表隊的成員之一。（由受訪者提供）

拯溺在外國是一項熱門的運動，但對不少香港人而言都十分陌生，甚至不知道香港有拯溺代表隊。郭永頌便是香港拯溺代表隊的成員之一，他小一開始學習游泳，並於三、四年前轉投拯溺運動，更於19年刷新香港50米運送假人賽的紀錄，亦於同年全國救生錦標賽男子公開組救生板競速中奪冠。

郭永頌的目標是明年的世錦賽及世界運動會。(張浩維攝)

憑着優秀的運動成績，郭永頌於今年透過浸會大學的精英運動員入學計劃入讀應用生物學理學士（生物科技專修）二年級。他說，選修生物科技課程，是希望可透過相關知識，協助改善運動員需因傷退疫的情況，「運動員不幸受傷，成個生涯就完，好可惜」，希望可透過修讀相關課程，將知識應用於康復治療上，例如透過研究新科技，令受重傷的運動員可以更快的速度康復，「睇下會唔會改變到個情況」。

郭永頌是香港拯溺代表隊的成員之一。（由受訪者提供）

對於拯溺項目，不少人會感到陌生，亦會有疑惑與救生工作有何分別，郭永頌指，「識用器材比賽唔等於係識救人」，參與拯溺運動與救生工作的門檻仍有一段差距，相較之下更着重於競技，挑戰亦較游泳大，例如運送假人比賽，不單講求速度，更需要注意拖帶假人的方法，配合戰術才能勝出，「體能同應變能力好重要」。

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「游水比較一分錢一分貨，拯溺多變數，要應變能力」，郭永頌指出現失誤是十分平常的事，例如拖帶假人方式出錯，自己亦曾因冼腳而導致大幅落後，「應變能力好重要」。對於未來目標，則放眼於明年的世錦賽及世界運動會，但由於受疫情所限，今年不少賽事都取消，「都要睇下去唔去到」，但會保持鍛練，以爭取佳績。