施政報告｜退役運動員轉型名額翻倍　建水上運動中心兼風帆訓練場

香港運動員在東京奧運奪取破記錄佳績，在東京殘奧及陝西全運會也有良好表現，行政長官林鄭月娥今日早上（6日）發表本屆政府任內最後一份施政報告時，形容港隊表現卓越，港人引以為傲，殘奧運動員成績有目共睹，擬增撥資源擴展「退役運動員轉型計劃」，5年內將受惠名額增一倍，以本年度逾70人受惠計，即最快2026年度起，每年可有140名退役運動員受惠。



▼2020東京奧運香港獎牌得主 ▼



+ 22

「退役運動員轉型計劃」5年內將增一倍名額

林鄭月娥說，為進一步支持精英體育發展，港府除了加快建設、爭取2024年中完成體院新設施大樓工程，以及與賽馬會慈善信託基金共同斥資共3億元，設特別資助計劃提升運動員在國際賽事中競爭力外，擬增撥資源擴展「退役運動員轉型計劃」，為退役運動員（包括殘疾運動員）提供支援。

2018年推出的「退役運動員轉型計劃」，本年度逾70名退役運動員參加，並受聘於合資格學校或體育機構，協助推廣體育和發掘具潛質運動員。港府擬增撥資源擴展計劃，目標是在5年內將參與計劃的退役運動員人數增一倍，為運動員退役後提供更多轉型機會。

林鄭說，政府正公開招標邀私營機構在已復修的石澳石礦場，設計、建造及營運供市民享用的水上運動中心，當中包括為香港體育學院提供專屬滑浪風帆精英運動的訓練設施。(香港滑浪風帆會圖片)

擬石澳礦場原址建水上運動中心 料最快5年可運作

運動設施方面，林鄭說，政府正公開招標邀私營機構在已復修的石澳石礦場，設計、建造及營運供市民享用的水上運動中心，當中包括為香港體育學院提供專屬滑浪風帆精英運動的訓練設施，預計明年首季批出合約，預計水上運動中心約5年內可全面投入運作。

施政報告2021｜林鄭公布，預計明年展開擴建香港仔避風塘的勘查及設計研究，以增加船隻停泊區。（資料圖片）

研究整合黃竹坑體育設施 明年勘查研究擴建香港仔避風塘

另外，政府正研究重建及整合黃竹坑現有運動場、體育中心、遊樂場及游泳池設施的技術可行性，希望以「一地多用」模式，善用土地，料明年展開擴建香港仔避風塘的勘查及設計研究，以增加船隻停泊區。

+ 10

民政局將與商界、體育界合作 推動體育產業發展

另外，林鄭稱港府會研究進一步推展本港體育事業，向更專業化和產業化方向發展。民政事務局長主持的工作小組，會與商界和體育界探討如何進一步支持體育產業發展，稍後提交報告。