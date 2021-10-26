女車神李慧詩與年輕運動員分享　促思考「點樣先真係為香港爭光」

「牛下女車神」李慧詩出戰東京奧運和全運會後返港，今日（26日）到位於石門的浸會大學附屬學校王錦輝中小學，與學生對話。

她在活動後被問到運動和政治的關係時稱，體育與政治有必然關係，但運動員與政治無關；又直言「身為香港人，身份認同上好多青年人未搵到自己方向」，期望透過教育，加深青年人對香港歷史的了解，思考「點樣先真係為香港爭光」。

李慧詩亦透露，現時已恢復日常訓練，以較輕鬆的方法保持體能，準備好在明年亞運與一眾師妹出戰團體賽。



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「做運動員成日俾人睇死一定讀唔到書」

李慧詩今日到學校參與由屈臣氏集團為「香港學生運動員獎」得獎者舉辦的見面會，有120名來自不同學校的學生運動員出席，大會更安排互動環節，讓李慧詩與學生運動員近距離接觸，他們反應非常熱烈。

作為全職運動員，訓練的過程必然艱辛。李慧詩在分享時以自身經驗勉勵學生運動員，她回想起中學階段，一邊兼顧學業，一邊兼顧運動並不容易，「做學生運動員好慘，諗起中學經常唔夠瞓，練車返到去8點幾，再食嘢、沖涼、做功課，有時做到（凌晨）3點幾。」因此學生運動員在時間分配上很重要，「你好熱愛一樣嘢可以分配好時間。」

「做運動員成日俾人睇死一定讀唔到書！」她以自身為例，勉勵同學只要分配好時間、有目標，一定可以比其他人做得更好，在學業及運動兩方面平衡發展。

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家長可為小朋友分析前程

在場亦有不少家長參與活動，她建議家長可以在小朋友讀書辛苦時「拍吓（小朋友）膊頭」。她續言，明白運動有機會影響小朋友的學業成績，但作為家長可以「幫佢分析第時想做咩，每個小朋友有唔同特點」，家長可以為小朋友分析前程，為未來做好準備。

回想奧運賽前壓力大 心理導師提醒要做好最壞打算

至於在賽前如何舒緩壓力，李慧詩就回想起在奧運大賽的前夕，她向體院團隊內的心理導師表示，自己目標是在凱琳賽及爭先賽兩個項目都奪得獎牌，笑言當時被導師「潑冷水」，要她先做好最壞打算。她建議同學們如果在讀書或運動上有壓力，可以「同老師傾吓偈」，亦可以跟想法正面的同學「做完運動一齊溫書、一齊進步」。

盼透過教育加深青年人認識香港歷史

李慧詩在活動後接受傳媒訪問，她指現時學生運動員比以往有更多資助，但亦期望政府可以多舉辦與體育相關的社區活動，促進運動發展。

至於被問到運動和政治的關係，她就指體育與政治有必然關係，但運動員與政治無關。她又說：「身為香港人身份認同上，好多青年人未搵到自己方向」，期望透過教育，加深青年人對香港歷史的了解，思考「點樣先真係為香港爭光」。

她又透露，現時已恢復日常訓練，以較輕鬆的方法保持體能，準備好在明年亞運與一眾師妹出戰團體賽。