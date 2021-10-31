五旬漢驗身揭血脂超標8倍不宜打針　感嘆「我唔知肥到咁緊要」

「我知自己肥，但唔知肥到咁緊要㗎嘛！」今年年約50歲、從事貿易行業的雷先生為了方便日後出差，決定接種新冠疫苗，打針前他先接受身體檢查，本想求個安心，詎料惡耗襲來，竟驗出自己體內的「三酸甘油酯」指數超過15，遠超1.7的正常值，亦即超標近8倍。雷先生驚悉自己患上高血脂，醫生更建議他暫緩接種疫苗，需先服藥控制病情，他坦言「以前唔覺得定期驗身咁重要！」

另一方面，46歲的張先生曾經確診腎結石，雖然治療後無大礙，但醫生建議應每年接受檢查，惟他在4年後才為了打針而驗身，結果揭發自己尿酸略高，更有血尿。



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雷先生驗身時發現自己竟暴升11公斤至78公斤，已經心知不妙：「我知自己肥，但唔知肥到咁緊要㗎嘛！」（羅君豪攝）

於貿易公司工作的雷先生以往常到內地出差，為了準備通關後可以再次出行，他近月計劃接種科興疫苗，不過眼見太太在接種復必泰疫苗後身體不適，加上不時聽聞關於疫苗副作用的消息，他決定先在私家診所接受身體檢查，才再打針，結果卻出乎意料，揭露出多個身體警號。

驗身量體重驚悉暴肥11公斤

雷先生的驗血報告顯示，他的尿酸和肝酵素指數都略高於正常值，而總膽固醇亦超標，「好膽固醇」則不足，最嚴重的是「三酸甘油酯」指數，正常人應低於1.7毫莫耳／升（mmol/L），他卻驗出15.16mmol/L，亦即超標近8倍。雷先生直言，他的體重以往一直處於約67公斤的水平，但驗身時發現自己竟暴升11公斤至78公斤，已經心知不妙：「睇外形唔覺自己重咗咁多，我知自己肥，但唔知肥到咁緊要㗎嘛！」

雷先生的驗血報告顯示，他體內的「三酸甘油酯」指數超過15，遠超1.7的正常值，亦即超標近8倍。（鄭翠碧攝）

他的家庭醫生表示，雷先生血脂超標嚴重，相信是累積多年的問題，最好先控制好病情才接種新冠疫苗，若三酸甘油酯指數下跌至3至4以下，就適宜打針，他為雷先生處方了兩至三個月的藥物，希望在配合飲食下，可於一、兩個月內控制好病情。而肝酵素指數略高疑由脂肪肝引起，需再做檢查，尿酸高的問題就可由飲食改善。

疫情WFH飲食習慣改變致血脂飆升

雷先生一直無病徵，亦無相關的病史或家族史，高血脂到底從何而來？確診後雷先生回想自己近年的生活，驟然察覺原來一切或與疫情有關。雷先生解釋，疫情下他需改為在家工作（WFH），工時實際上延長了很多，更時常邊食邊做，「一肚餓就搵嘢食，自己都無咗節制」。為了開會，他多在下午3、4時才吃午飯，晚上10至11時才吃晚餐，也喜歡吃燒味、煎炸類食物，加上每周一、兩次在睡前喝500毫升的罐裝啤酒，他認為飲食習慣的改變是引致血脂飆升的元兇。

疫情前他經常出差，「無機會食得多，只係填一填肚，好似啲人話七分飽咁」，而且運動量較多，「會周圍去，唔會好似而家咁，日日都真係坐」；現時則只可對著電腦，一個會議接一個會議，早上先與亞洲的同事溝通，下午則開始與歐洲辦公室聯繫，「開會開幾耐就坐幾耐」，象徵中央肥胖的「肚腩」亦由此而養成。

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上次體驗已是十多年前

如同大眾一樣，雷先生坦言「不嬲都唔覺得定期驗身係重要」，他解釋因一直自覺飲食均衡，身體無大問題，上一次驗身已是十多年前，當時結果並無異樣，今次亦純粹為了打針才再驗身，「我好被動，唔係去到萬不得已都唔會（驗身），今次係一個誘因，唔係打針都唔會去驗」。不過，今次驗出血脂嚴重超標，亦令他意識到定期驗身的重要性，計劃每一、兩年做一次身體檢查。

另一方面，46歲的張先生早於4、5年前確診腎結石，需接受體外震波碎石，當時治療效果理想，醫生建議他每9個月至一年接受一次檢查，但他無遵從，3、4年來從無驗身，直到在打針前才檢查，卻發現自己尿酸稍高，更有血尿。他坦承，自己因忙於工作，飲水太少，「一起身到下午3點先飲第一杯水，一日淨係飲兩、三杯水」，幸好他接受進一步檢查後，醫生確認他的腎石問題沒有惡化，但今次經歷也令他察覺警鐘已經響起，需加倍注意飲食。他盼政府為長者及長期病患者安排打針前驗身，「如果做到，係好嘅基層醫療。」