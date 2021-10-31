新冠肺炎｜接種疫苗前先做身體檢查　揭兩成市民患隱疾不自知

政府今年2月底推出新冠疫苗接種計劃後，有人針後出現異常或死亡事故，令不少準備接種疫苗的市民都前先接受身體檢查，確定自己適合打針，做體檢的人數大增。逾半年過去，《香港01》訪問多間醫療機構、私家醫院，發現大約有兩成市民透過身體檢查而確診隱性病，比例不容輕視，有年僅30多歲、無病徵的男子更被揭三條血管已阻塞，需即時轉介做通波仔手術。

有醫療機構亦透露，高達五、六成接受身體檢查的市民需再作跟進或治療，包括定期監察健康指標、接受營養建議或進一步檢查等。



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卓健醫療西醫醫務總監劉宇揚醫生表示，到卓健接受身體檢查的市民之中，大概每十個人便有兩個驗出有隱性疾病。（盧翊銘攝）

卓健醫療：體檢服務量較去年同期升30%

卓健醫療西醫醫務總監劉宇揚醫生表示，今年1月至6月的身體檢查服務量較去年同期上升30%，回復至新冠肺炎疫情爆發前的水平，直到10月底每天均「派晒籌」，達到服務量上限。他指為了打針而接受身體檢查的市民會選擇接受基本檢查，包括驗血糖、「三高」、肝腎功能，該公司與疫苗相關的「特定套餐」使用量達到五位數字。

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卓健今年1月至6月的身體檢查服務量較去年同期上升30%，回復至新冠肺炎疫情爆發前的水平。（盧翊銘攝）

體檢市民每十個人有兩個驗出隱性疾病

到卓健接受身體檢查的市民之中，大概每十個人便有兩個驗出有隱性疾病，最常見是肥胖及「三高」的問題，亦即高血壓、高血脂及高血糖。劉宇揚透露，即使是只有二、三十歲的年輕一輩，亦難逃「厄運」，舉例指一名20多歲的女生因疫情而減少外出，過去一年都缺乏運動，「佢又鍾意食薯片，一年就肥咗近20磅！」女生的母親希望在接種疫苗前做身體檢查，帶同女兒一起驗身，結果發現女兒的壞膽固醇超標，並有輕微脂肪肝，需改善飲食習慣及多做運動。

30多歲男針前體檢揭塞三條心臟血管

另一個令劉宇揚印象深刻的是一名30多歲男子，他有膽固醇高的家族史，但身體沒有任何異樣，為了打針而接受人生第一次身體檢查，結果發現血脂超標，轉介到專科醫生再做電腦掃描，了解心血管狀況，揭發原來三條動脈均已堵塞，其中一條更已阻塞超過90%，需接受通波仔手術，才可打針。

有年僅30多歲、無病徵的男子驗身後更被揭三條血管已阻塞，需即時轉介做通波仔手術。（資料圖片）

為病人診症無數，劉宇揚指出，市民一般延誤求醫及診斷的主因是不太著重預防疾病，無定期做身體檢查的習慣，「等到有唔舒服先睇」，又有人諱疾忌醫，加上去年爆發新冠肺炎疫情，亦影響市民到醫療機構的意欲。他指，有一名年約50的男士驗出血糖超標，需處方口服藥物，「糖化血紅素正常係6以下，佢去到10，應該有糖尿病幾年，佢自己唔知」，確診後這名中年漢才想起自己近年體重下降，飲水量和小便次數增多，似乎早有徵兆，但他當時不以為意，沒有求醫。

呼籲市民定期體檢及早控制小毛病

劉宇揚提醒，及早發現身體的小毛病才能有效控制，避免演變為長期病患，呼籲市民定期接受身體檢查，而察覺到有問題後亦應接受治療，「有人確診血壓高、血脂高之後，以為會食藥食一世，其實如果食藥後控制好，可以變返正常，唔好驗完就算，有問題就應該及早治療。」他認為現時政府推出消費券，市民正好利用這機會接受身體檢查，卓健亦有響應，推出消費券適用的自選體檢計劃。

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港怡醫院：體檢個案升約一倍

另一方面，港怡醫院表示，今年1至6月期間身體檢查的服務量較去年同期上升約一倍，接受身體檢查的人當中，約五至六成需作跟進治療，包括需定期監察某些健康指數、接受營養建議或進一步檢查等。

明德國際醫院就指，驗出項目超標的市民比例與疫情前相若，大多涉及血壓高、膽固醇高、運動心電圖或心臟電子掃描檢查結果異常，例如一名40多歲的男士的運動心電圖結果異常，同時驗出壞膽固醇達到4.85毫莫耳／升（mmol/L），遠超3.4的正常值，已屬高膽固醇，需見心臟科醫生作進一步評估。

港怡醫院表示，接受身體檢查的人當中，約五至六成需作跟進治療。（資料圖片）

基督教聯合那打素社康服務則稱，自去年起新增「都市快閃查」項目，針對都市病「五高」—糖尿病、血壓高、血脂高、膽固醇高、尿酸高，今年有1715人接受該檢查，是去年的25倍。該機構在過去幾個月收到大量相關查詢，由於全身檢查的名額已滿，甚至已排期至2022年，部份未能預約的人轉為見醫生抽血和諮詢。而接受了檢查的人士當中，最普遍是患上冠心病和糖尿病，大部份人需控制飲食，估計少於一成人需藥物治療。

明德國際醫院指，驗出項目超標的市民比例與疫情前相若，大多涉及血壓高、膽固醇高、運動心電圖或心臟電子掃描檢查結果異常。（資料圖片）

約一半人想打針前先了解健康狀況

「香港港安醫院－荃灣」身體檢查中心曾俊婷醫生表示，約四、五成求診者都表示希望在接種疫苗前了解自己的身體狀況，部份求診者以往未有定期進行身體檢查，結果發現多有三高問題。