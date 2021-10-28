時昌迷你倉大火死因｜與許志傑等失散 隊長哽咽：想儘快搵番

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員張耀升和許志傑救火期間殉職，他們的死因研訊今（28日）續，與許志傑一同進入火場的高級消防隊長邱曉生繼續作供。研訊主任指邱當日獨自一人在火場內與隊員失散，自已也屬身陷險境，質疑其為何不按緊急鍵求救，邱哽咽表示：「好想儘快穩番其他人…多過搵人救自己…」，又自這當時已神智不清，沒有意識要求救。



淘大工業村時昌迷你倉於2016年6月21日發生四級大火，焚燒了5日4夜，至6月25日才被救熄，高級消防隊長張耀升(30歲)及消防隊目許志傑(37歲)分別於6月21日及23日救火期間殉職，死因庭正就二人的死作研訊。

時任高級消防隊長邱曉生(白色口罩)供稱，隊員在橫巷成功爆開兩個儲物倉後，喉筆突失去水壓，但因數十秒後恢復正常，所以沒有即時報告。(劉安琪攝)

喉筆曾失去水壓 因數十秒後已恢復正常 未即時報告

時任高級消防隊長邱曉生供稱，長官盧錦榮在其進入火場前進行訓示時，曾表示火場內間隔複雜，但沒有提及切勿轉入橫巷等指示。故當他們沿主走廊走至第三條橫巷交界處時，邱感覺溫度一直上升，且主走廊的儲物倉均已爆開，因而指示隊員轉入橫巷爆破。而在他們成功爆開兩個儲物倉後，喉筆突然失去水壓，加上該處溫度太高，邱示意隊員先行後退。被質疑當時為何沒有用對講機通知入口指揮官，邱解釋因水壓在數十秒後已恢復正常，故沒有即時報告。

提及「Mayday」搜救程序，邱指消防員每個 月都會接受一次相關訓練。訓練中會模擬出現一個緊急情況，火場內的煙霧隊身處險境，需派另一隊煙霧隊搜救。邱指需救援的隊伍及施救的隊伍因由消防員輪流擔任，惟他入職以來從未扮演過需救援的一方。

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)

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發現許志傑的氣樽壓力不足時 向隊員表示不會撤離

被問及邱當時一人被遺在火場，情況亦十分危險，為何邱在幾乎昏迷的狀態仍不按下「Mayday」鍵求救，邱稱當時只知道有隊員失散，哽咽地表示：「好想儘快搵番其他人，而唔係撳Mayday搵人黎救自己」。研訊主任隨即稱明白消防員在大部份人眼中都比較強壯，提問：「但有時都要學識示弱？」，邱回答：「唔係話示弱或者逞強，而係有責任心去搵番其他人，多過搵人救自己」。邱另同意若出現有隊員失蹤的情況亦可按「Mayday」求救，但他強調當時已不太清醒，沒有意識要求救。

邱另指在火場內並沒有「時間感」，僅能依靠機械壓力錶判斷時間，同意消防員身上有許多裝備，但沒有一個可供他們看時間的裝備，而若有會比較好。研訊主任其後提出，另外3名隊員有否可能在邱用通訊機聯絡入口指揮站時，誤會邱在下令撒離，邱認為「未必」，因為他當時只是在呼叫同事，而並未提及撤離。但邱指在發現許的氣樽壓力不足時，他有向隊員表示過不會再繼續工作及撤離。

案件編號：CCDI333-334/16