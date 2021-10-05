時昌迷你倉大火死因｜張耀升被發現倒臥倉內手腳屈曲　已沒有反應

淘大工業村時昌迷你倉2016年發生四級大火，兩名消防員不幸殉職，死因庭續就他們的死作研訊，在火場內首先發現死者張耀升的消防隊目今（4日）作供，他稱當日進入第三條橫巷搜索時，感覺踢到硬物，繼而發現張側臥在地上，手腳屈曲已沒有反應，他與隊員半蹲半跪地拖行張耀升，但當時倉內地面積水亦有3寸高，水溫達攝氏40至50度，他和隊員合力最終筋疲力盡，無法把張帶離火場，被迫先離開火場再尋求增援。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

消防隊目陳顯基稱進入橫巷搜索時，左膝掃到硬物，用電筒向下照發現是煙帽氣樽，終發現張側身倒臥在地上，雙手雙腳屈曲，面向橫巷盡頭。(劉安琪攝)

倉內火勢猛烈須射水降溫

消防隊目陳顯基的口供提到，當日他與煙火特遣隊的同事於下午2時30分到達火場，並先後4次進入火場滅火。他完成第4次滅火工作後，在3號樓梯間休息期間，於7時14分得知死者張耀升失蹤。陳的主管余家銳指示陳與朱偉文進入火場的右邊橫巷搜索。他們沿著有水壓的消防喉前進，走到第3條橫巷時，發現儲物倉頂的火勢猛烈，朱遂向該方向射水，四周溫度因而下降。陳轉入第三條橫巷搜索，但除了滿地雜物外，並無發現。

望見地下有煙帽氣樽

兩人繼續一邊射水一邊前進，朱稱現場溫度上升，示意需要後退。兩人後退回第2條橫巷，陳進入橫巷搜索，前進期間感覺到左膝掃到硬物，用電筒向下照發現是煙帽氣樽，終發現張側身倒臥在地上，雙手雙腳屈曲，面向橫巷盡頭。陳見狀立刻通知朱，並用手拍張的肩膀，惟張沒有反應。陳隨即用右手支撐在地上，半蹲半跪地，用左手握著張的煙霧背架拖行張約2米。

兩人筋疲力盡終決定離場求增援

朱另試圖使用無線電要求增援，但沒有回應，估計是因為迷你倉太多金屬鐵架，無線電受到干擾，無法正常運作。其後，火場內的溫度再度上升，地面的水高約3寸，水溫高至攝氏40至50度，陳半蹲半跪地在前方拖行張，朱則在後方推著張的身體，將張帶到接近橫巷及主走廊交界位置。兩人最終因筋疲力竭而決定先離開火場尋求增援。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

首日傍晚現場氣氛突變緊張，多隊消防員進入火場。(詳看下圖)

+ 4

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)