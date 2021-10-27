時昌迷你倉死因｜許志傑氧氣樽壓力不足　隊員用對講機求助無回應

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員張耀升和許志傑救火期間殉職，他們的死因研訊今（27日）續，開始傳紹證人講述許志傑殉職當日的經過。與許一同進入火場的高級消防隊長邱曉生出庭作供，指當日在火場內發現許的氧氣樽壓力不足時，兩度試圖用無線通訊機通知指揮站找人接替他們，惟均沒有回應。之後當邱接觸到另一隊消防員，再回頭指示全隊撤離時，所有隊員均已不見蹤影。



九龍灣淘大工業村時昌迷你倉於2016年6月21日發生四級大火，焚燒了5日4夜，至6月25日才被救熄，高級消防隊長張耀升(30歲)及消防隊目許志傑(37歲)分別於6月21日及23日救火期間殉職，死因庭正就二人的死作研訊。

許志傑的遺孀(黑衫，前)和胞姐(黑衫，後)今到法院旁聽。(劉安琪攝)

指火場內能見度低於1米 地上佈滿廢水及雜物

時任高級消防隊長邱曉生供稱，他於2016年6月23日被調至觀塘消防局頂更，並於下午4時46分收到指示到涉案火場協助。邱作為泵車主管與死者許志傑、消防員袁耀強及徐建文一同於5時45分到達火場。他們於6時35分收到指示到火場內進行爆破及滅火工作，邱等人故先向助理消防區長報到，並將煙霧牌及個人識別卡交給入口指揮的同事。在確定全身裝備、氧氣樽存量、無線通訊機均齊全及運作正常後，4人沿著1號樓梯上3樓，許在接過消防喉率先走在前頭，袁、徐緊隨其後，邱則走在最後以確保所有隊員均在其前方。

邱指當時火場內能見度低於1米，地上佈滿廢水及雜物，前進困難。在推進期間，邱初時有大聲詢問隊員的身體狀況，他們均回應「OK」。及至4人走至十字路口，邱指示許向右轉，徐用萬能斧嘗試爆破儲物倉門失敗。許遂將消防喉轉交徐，自己嘗試再次進行爆破並成功，徐則向倉內射水。倉內沒有明火，但有熱力不斷湧出，並因射水而產生大量水蒸氣。許之後再爆破第二道倉門，情況一樣。

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發現許的氣樽壓力屬全隊最低

其後，消防喉突然失去水壓，邱遂指示隊員向後退幾步並蹲下休息。邱檢查隊員氧氣樽壓力，發現許的氣樽壓力已降至110BA，屬全隊最低。邱隨即兩度以無線電通訊機聯絡入口指揮站，要求另一隊進場接替，以讓他們撤離，但均沒有回應。不久後，邱發現青山灣升降台的隊員突然出現，邱遂由面向隊員轉身向青山灣隊以與他們溝通。當邱意識到對方是來接替他們後，他大叫：「觀塘泵車，走啦！」，但沒有人回應，回頭看3位隊員均已不見了。

邱見狀馬上向前尋找，並不斷用無線電通訊機呼叫隊員，均無回應。不久後，邱的兩名隊員向邱靠近，惟許仍不見蹤影。邱當時已體力不支，意識開始模糊，惟他意識到仍有一名隊員失蹤，故仍堅持尋找許。最後，邱接近昏迷時，已無力步行，遂只能沿著光線爬行至出口，將許失蹤的消息告知火場外的同事後，便進入半昏迷狀態，當他回復意識時已坐在地下休息區，許亦已被抬上救護車。

案件編號：CCDI333-334/16