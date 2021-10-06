時昌迷你倉大火死因｜創辦人認用大陸料建倉　未堅決報警感自責

淘大工業村時昌迷你倉2016年發生四級大火，兩名消防員不幸殉職，死因庭今（6日）續就2人的死作研訊。時昌創辦人時景恒下午作供，他稱建造迷你倉時，曾找來澳洲公司的專家作指導，他後來裝修新倉時改以「大陸料」完成他的要求。時又稱當日接到下屬來電稱倉內起火，下屬稱可嘗試救火，惟他對下屬救火無信心，曾叫對方報警。時稱他至今仍對當日未有更決斷地指示下屬感自責，並稱若當日能早點報警，很多人的命運可能會不同。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場火於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

澳洲專家曾指導裝修

時昌創辦人時景恒下午供稱，他於2001年經營迷你倉生意，2004年開始租用淘大工業村的不同樓層。他初時為了將香港的迷你倉生意規範及國際化，特意聘請澳洲迷你倉公司Steel Storage的專家到場指導裝修，更購入了一批該公司的「澳洲料」。時指Steel Storage歷史悠久，在迷你倉協會中地位很高，之前亦曾幫一家外國公司到香港設立迷你倉，所以認為「要學點做 ，要正規化，一定要搵佢」。

時昌迷你倉創辦人時景恒稱他對當日未更決斷要求下屬報警感自責，又稱若能立即報警，很多人的命運或不一樣。(劉安琪攝)

裝修新倉改用大陸料

惟後來時昌與Steel Storage未能達成協議，時遂要求裝修公司按照之前規格裝修新倉，只是將「澳洲料」改為「大陸料」，並強調該些「大陸料」能完成他們所需的所有要求。

直言對下屬救火無信心

時景恒又稱，案發當日首先收到助理物業經理呂國榮的WhatsApp訊息，指淘大發生火警。然後，時與當時的區域經理黃家晉通電話，黃表示他正準備救火，時則向其表示：「搞唔掂即刻報警。」因為對下屬救火無信心。

指下屬堅持嘗試救火

時之後亦有再致電呂並叫他報警，呂則稱認為可以先嘗試自行救火，兩人遂發生爭執，時便稱：「你唔好搞啦，即刻報警啦。」時在庭上坦言：「如果佢當初肯即刻報警，好多人既命運都會唔同晒，我到今時今日都責怪佢。」

未到現場因怕遭傳媒及街坊包圍

時續指，他與呂在電話爭執時，曾考慮過自己報警，但沒有實行，因為他當時比較亂，不曾遇過火災，又「未試過打三條九」。時事後亦有反思，他當時的語氣應更加決斷地要求員工報警，他對此至今感到十分自責。提及當日為何沒有到火場了解情況，時坦言害怕到場會被傳媒及街坊客戶包圍。

研訊明續，時景恒將繼續作供。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)