支聯會案｜支聯會法律地位有待商議　清盤人蔡耀昌暫列利害關係方

支聯會主席李卓人、副主席何俊仁及鄒幸彤，被指涉煽惑他人以非法手段，推翻中央政權，三人和支聯會遭控以煽動顛覆國家政權罪，案件今日（28日）在西九龍裁判法院再訊。由於支聯會的公司註冊日前被剔除，法庭在聆訊中要求了解支聯會的法律地位，以便繼續處理案件，於是押後至明年1月10日再訊，讓控方與破產管理署管理處商討有關事宜，並暫列清盤人蔡耀昌為利害關係方。



本案涉及4名被告：支聯會、支聯會主席李卓人（64歲，工會幹事） 、副主席何俊仁（69歲，律師）及鄒幸彤（36歲，律師）。他們被控於2020年7月1日至2021年9月8日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權。

控方需與破產管理署商討支聯會的法律地位

處理今日聆訊的主任裁判官羅德泉指，知悉支聯會的公司註冊被剔除，而法庭收到清盤人蔡耀昌的申請，要求代表支聯會出席聆訊，因此冀了解支聯會的法律地位。

控方稱，根據相關法例被解散的公司，其財產及權益屬於破產管理署署長，但控方仍需與破產管理署商討支聯會的法律地位。

支聯會的清盤人蔡耀昌，暫被列為利害關係方。(資料圖片)

被告之一的鄒幸彤繼續還押看管。(資料圖片)

案件押後明年1月再訊

由於現時情況尚未明朗，羅官暫押後案件讓控方與破產管理署管理處進行商討，並列蔡耀昌為利害關係方。

控方則另指需時繼續調查案件，要求再押後案件10周，但羅官將押後時間縮短一半，案件將於明年1月10日再訊，李卓人、何俊仁及鄒幸彤要繼續還押。

案件編號：WKCC3632/2021