支聯會被取消公司註冊　政府：「結束一黨專政」旨在顛覆國家政權

行政長官林鄭月娥會同行政會議今日（26日）根據《公司（清盤及雜項條文）條例》，命令公司註冊處處長將香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）自公司登記冊中剔除。



政府新聞稿指，行政長官會同行政會議是在考慮警務處處長的初步建議和所夾附的相關資料、保安局局長的意見，以及支聯會和支聯會其中一名董事提交的申述後，作出有關命令。



支聯會清盤人蔡耀昌表示，支聯會已合法運作超過32年看不到政府有清晰和足夠理據指稱支聯會的存在是危害國家安全、公共安全及公共秩序，又指支聯會正進入清盤階段，看不到為何特首會同行政會議有何必要多此一舉。



政府指，行政長官會同行政會議注意到相關證據顯示支聯會一直堅持和宣揚其五大綱領，包括「結束一黨專政」。「結束一黨專政」的客觀涵義，特別是按所有相關資料來理解，就是結束中國共產黨的領導，而支聯會亦一直積極持續通過活動推動其五大綱領。

政府引用《憲法》指，中共領導下的社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，而中國共產黨領導中華人民共和國中央政權機關和所有國家機關。同時政府亦引用《香港國安法》第22條「禁止顛覆國家政權」，其中涵蓋組織、策劃、實施或參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段，推翻或破壞《憲法》所確立的中華人民共和國的根本制度，以及推翻中華人民共和國的中央政權機關，旨在顛覆國家政權的行為。

認為支聯會謀求結束中國共產黨領導

行政長官會同行政會議認同警務處處長和保安局局長的看法，同意支聯會的運作謀求結束中國共產黨的領導，這相當於謀求推翻屬《憲法》所確立的中華人民共和國根本制度，旨在顛覆中華人民共和國的國家政權。這無可避免會威脅或削弱中華人民共和國維護國家安全和維持公共秩序及公共安全的能力。

根據社團條例，如社團事務主任合理地相信禁止任何社團或分支機構的運作或繼續運作，是維護國家安全或公共安全、公共秩序或保護他人的權利和自由所需要者，社團事務主任可建議保安局局長作出命令，禁止該社團或該分支機構運作或繼續運作。

蔡耀昌：不認同定性 看不到政府有足夠理據

蔡耀昌回應事件，對於政府將支聯會從公司登記冊中剔除表示難以理解及遺憾。蔡耀昌指，支聯會於9月24日回覆保安局局長有關問題的陳述，已指出支聯會並不認同、也不接受警務處處長和保安局局長對支聯會作出的定性，支聯會也看不到政府有清晰和足夠理據指稱支聯會的存在是危害國家安全、公共安全及公共秩序。

他表示，支聯會在香港合法註冊並合法運作已超過32年，認為對支聯會的任何無理指控及任意取締，均違反《基本法》第二十七及三十九條等的結社自由保障。

他又說，支聯會已通過自動清盤決議，現正進入清盤階段，實質上等於組織即將解散，實在看不到特首會同行政會議有何必要多此一舉。