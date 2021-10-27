支聯會被定性顛覆　李家超：刪註冊與刑事案無關　法院不受影響

行政長官林鄭月娥會同行政會議昨（26日）根據《公司（清盤及雜項條文）條例》，命令公司註冊處處長將支聯會自公司登記冊中剔除。



政務司司長李家超指，支聯會一直支持和宣揚五大綱領，包括「結束一黨專政」，指根據警務處處長、保安局局長的意見，並考慮支聯會提出的申述，特首會同行會認為「結束一黨專政」的涵義就是要結束中國共產黨的領導。



支聯會、何俊仁、李卓人及鄒幸彤目前被控顛覆國家政權罪，被問到政府就支聯會的定性會否影響法院判決。李家超強調，取消支聯會的公司註冊，與支聯會面對的刑事案件是兩回事，強調法庭會檢視所有關方面提供的證據，按照法庭程序和規矩處理，不受其他因素影響。



李家超。（廖雁雄攝）

國安沒妥協空間 不猶疑迅速行動

政務司司長李家超表示，有關決定昨天刊憲，支聯會即告解散。他進一步解釋根據《憲法》，中共領導下的社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，結束專政推翻憲法訂下的根本制度，其意圖就是顛覆國家政權和危害國家安全。

李家超強調，在維護國家安全方面，政府的立場鮮明，任何危害國安的行為和活動，政府有責任防範、制止和懲治，並採取主動和積極行動，強調任何人不應作出任何行動危害國安。若政府發現有關行動，政府不會猶疑並會迅速行動，因在國安上沒有妥協空間。

支聯會案按法庭程序規矩處理

支聯會、李卓人等三名核心成員目前被控顛覆國家政權罪，被問到在法院有關案件時，是否須考慮政府對支聯會的定性，李家超強調是兩回事，法庭會檢視所有方面提供的證據，按法庭程序和規矩處理，不會受其他因素影響。

李家超又指，是次討論只是涉及取消支聯會的公司註冊，只需要政府認為在法律上有理有據，便會採取執法行為。