上載作品顯才能　港大推共融求職配對平台　為殘疾人士創更多可能

搵工難，殘疾人士搵工更難。為推動傷健共融職場，免殘疾人士才華被埋沒，在賽馬會慈善信託基金贊助下，香港大學公民社會與治理研究中心聯同多間社福機構，推出共融計劃，設立綜合式求職配對平台。研究中心總監林維峯表示，單靠傳統方法為殘疾人士求職有機會出現錯配情況，工作機會與性質亦受局限，期望透過定位如「人才庫」的配對平台，整合多方面資訊，讓殘疾人士創造更多可能性，拓展「斜棟」就業空間。



港大公民社會與治理研究中心總監林維峯認為，如支援僅集中於社會機構，情況不理想，（黃寶瑩攝）

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關心殘疾人士的人很多 支援卻集中社福機構提供

林維峯說，社會上關心殘疾人士的人很多，但支援集中由社福機構提供，情況不理想：「需要一個好強平台，有唔同社會人士、社會資源，一同去參與、去諗計。」他稱，一般社福機構計劃如同經紀或中介人，將僱主與求職者聯繫，惟模式有所不足：「有啲人會覺得智障人士，做簡易點摺毛巾嘅工作，講到好似無其他可能性。」事實上，殘疾人士就如普通人一樣，只要有機會，就有無限可能性，林說：「你要佢朝九晚五摺毛巾，但可能佢有專注力不足（ADHD）頂唔順，所以就會有個錯配。」

有啲人會覺得智障人士，做簡易點摺毛巾嘅工作，講到好似無其他可能性。你要佢朝九晚五摺毛巾，但可能佢專注力不足頂唔順，就會有錯配。 香港大學公民社會與治理研究中心總監林維峯

他期望，平台可以連結不同資源、人才，推動共融，形容為「人才庫」。（黃寶瑩攝）

全港首個專為殘病人士配對工作平台周六正式登場

中心現聯同四間社機構，包括CareER、協康會、香港耀能協會及聖雅各福群會，以協作模式，獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推動「賽馬會共融．知行計劃」，計劃由去年12月開展，為期三年，包括本周六（6日）正式推出全港首個專為殘病人士配對工作的一站式平台，提供求職配對。

有如「人才庫」連結不同資源 線下教寫CV及面試技巧

林維峯期望，平台可以連結不同資源、人才，有如「人才庫」般推動共融，配合不同線下活動，如進校為殘疾人士安排生涯規劃、教導撰寫履歷、面試技巧。他認為，殘疾人士上班的意義，不僅是工作，更是呈現一種共融生活：「貢獻社會的同時，亦係一個有尊嚴的生活。」

殘疾人士返工意義不僅是工作，更是呈現一種共融生活，佢哋貢獻社會的同時，亦係有一個有尊嚴的生活。 香港大學公民社會與治理研究中心總監林維峯

林介紹，平台上提供的工種可有更大彈性，如兼職、特定服務，如上門洗車，希望透過Slash（斜棟）的文化，提供更多工作機會。（黃寶瑩攝）

求職者可上載作品集 立體呈現個人才能與特質

林介紹，平台上提供的工種可有更大彈性，包括兼職及特定服務，如上門洗車，希望在Slash（斜棟族）就業文化成新趨勢下，為殘病人士提供更多工作機會。另外，透過網站，求職者亦可設計個人化履歷，如可選擇缺損程度、上載作品集等，更立體地呈現個人才能、特質。

調查：逾三分二受訪者不介意與殘障或智障人士一起工作

另外，港大一項訪問了二千多名市民，以了解求職狀況、政策及法例等配套的調查，結果顯示，大部份受訪者認為促進社會共融需要各個界別，包括政府、社會、非政府機構、商界等共同努力，逾三分二受訪者不介意與肢體殘障人士、有特殊學習障礙人士或智障人士一起工作。