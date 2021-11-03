唐氏綜合症女患者愛跳舞創作　任半職助理　工作兼顧藝術發展

撰文：黃詠榆
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殘疾人士就業從來不易，即使有學歷有才華，求職仍不免遇障礙，工作機會亦有局限。28歲的沐恩是唐氏綜合症患者，她學跳舞逾10年，亦喜歡畫畫，也懂排版設計等，故閒時會設計海報，後來獲社福機構聘請任半職活動助理，得以兼顧藝術發展。聖雅各福群會高級經理張文頴認為，近年流行的Slash（斜棟）工作模式，其實更適合復康人士，期望坊間僱主，亦願意提供更多可能性。

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沐恩稱過去曾有機會到機場快餐店工作，但家人覺得不適合，擔心難應付故最終沒有實行。（黃寶瑩攝）

愛跳舞畫畫懂設計　唐氏綜合症患者多才多藝：好鍾意幫人

沐恩稱過去曾有機會到機場快餐店工作，但家人覺得不適合，擔心難應付，故最終沒有成事。目前在社福機構擔任半職活動助理的她，會協助機構舉行興趣班：「好鍾意做助理，好鍾意幫人。」

Slash模式適合復康人士　聖雅各福群會：繼續發揮潛能

聖雅各福群會高級經理張文頴認為，近年流行Slash（斜棟）工作模式，其實更適合復康人士：「好似沐恩嘅體力，如一日要太長時間工作，都會好辛苦，若有空餘時間，可繼續發揮潛能，如專注藝術發展。」

張文頴（右）認為，平台接觸面更大，如殘疾人士可將個人資料，主動放在網站上（黃寶瑩攝）

有別一般文字履歷　影片可立體呈現殘疾求職者才藝

張文頴解釋，以往為個案尋找工作機會，通常會先聯絡相熟合作伙伴：「你要認識嗰個人先做得到。」相反，即將正式推出的共融求職配對平台，接觸面大，如殘疾人士可將個人資料，主動放在網站上，設計亦有別於一般文字履歷，如他們可上載相片集、個人才能影片等：「如果用一份傳統履歷，去講述沐恩有幾鍾意跳舞，係講述唔到，影片就可以好立體。」

25歲的自閉症患者晉文以往主要靠報紙、網站資訊求職。（黃寶瑩攝）

靠廣告及求職網搵工　自閉症患者寄30份履歷多無回音

今年25歲的自閉症患者晉文，早年修畢高級文憑後投身社會，第一份工是在酒店禮賓部工作，為住客搬行李及處理前台事務等，目前在協康會任中心助理的他，以往主要靠報章廣告及網站資訊求職，試過一星期間寄20、30份履歷，惟面試機會不多：「難搵心水的工，一係就唔合資格，一係就寄咗過去都無咩聲氣，心情好無奈。」

試過一星期間寄20、30份履歷，面試機會不多，難搵心水工，一係就唔合資格，一係就寄咗過去都無咩聲氣，心情好無奈。
自閉症患者晉文
協康會項目經理鍾月樺（左）指，平台可讓不同行業的僱主、社區人士加入，加深認識殘疾求職者，並作社區教育。（黃寶瑩攝）

高功能自閉症患者各有特性　新平台可讓準僱主加深認識

跟進晉文個案的協康會項目經理鍾月樺指，類似晉文的高功能自閉症患者（HFA），有一定溝通能力，惟各有不同特性，新平台可讓不同行業的僱主、社區人士加入，加深認識殘疾求職者，並作社區教育。

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