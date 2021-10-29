黎智英涉刑恐東方記者脫罪　律政司上訴　官押後裁決

壹傳媒創辦人黎智英被指2017年在維園參與六四集會時，「怒睥」東方報業集團男記者，並向對方說：「實搵人搞X你。」他早前被裁定刑事恐嚇罪不成立，律政司以案件呈述方式上訴，並在今日（29日）聆訊指，根據黎在錄影會面的解釋，認為他知道字詞隱含利用黑社會「搞你」的意思。對於法官陳慶偉質疑，法庭應否考慮到兩間傳媒公司之間的衝突，律政司則認為衝突只涉及兩公司的老闆，不應發洩在員工身上。法官聽罷雙方陳詞後押後裁決。



被告黎智英（72歲），原被控於2017年6月4日，在維園內近音樂亭威脅X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。經審訊後，裁判官不相信X受驚，亦非誠實可靠證人。而「搞」字的意思含糊，不足以證明黎有傷害X的意思，裁定黎罪名不成立。

官問是否應考慮兩公司之間的衝突 律政司指不應發洩在員工身上

律政司今日在聆訊指，原審的裁定有悖常情，亦錯誤理解了案中情節，並提到黎在錄影會面中解釋「搞你」的意思時，自行將意思與黑社會作出聯繫，證明黎知道字詞隱含利用黑社會「搞你」的意思，認為「搞你」意指要構成傷害，不同意原審裁定「搞」字的意思含糊。

法官陳慶偉質疑，律政司提到要考慮案中環境及所有相關情況，法庭在裁決時是否應考慮到兩間傳媒公司之間的衝突？但律政司認為，衝突只涉及兩公司的老闆，不應發洩在員工身上。

律政司一方指，黎智英(圖)在錄影會面中解釋「搞你」時，自行將意思與黑社會作出聯繫，證明他知道字詞隱含利用黑社會「搞你」的意思。（資料圖片）

黎智英一方指 原審應用恰當的法律原則 裁決恰當

律政司又指，當時X在7至8米外拍攝，若黎不想被拍，大可以走開或躲進洗手間，而且當日為公眾活動，記者有權拍攝，又認為法庭不用考慮X是否受驚，而是要考慮一般人在此情況下會否受驚。

代表黎智英的資深大狀鄧樂勤則反駁指，原審的裁定合理，亦應用了恰當的法律原則，認為裁決恰當。

案件編號：HCMA138/2021