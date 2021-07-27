鄧炳強：對黎智英、戴耀廷、《蘋果》執法　打了幾隻「大老虎」

香港國安法實施一年，社會沒再出現大規模騷亂，保安局局長鄧炳強接受專訪時表示，仍然不能掉以輕心，形容本港仍面臨危害國家安全的外部勢力威脅，以至「孤狼式」本土恐怖主義襲擊。他表示，未來需要保障三場選舉順利舉行，亦要落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制。

警方國安處在國安法出台後，先後拘捕大批參與民主派「35+」初選相關人士、壹傳媒創辦人黎智英，近期亦拘捕多名《蘋果日報》相關人士。鄧炳強形容國安法執法工作，「我們打了幾隻『大老虎』，包括黎智英、戴耀廷，還有《蘋果日報》。」他表示這是在特區國安委指導下，與中央駐港國安公署各司其職，才能達到的效果。



保安局局長鄧炳強先後接受《鳳凰衛視》及《紫荊》雜誌訪問。（《鳳凰衛視》圖片）

斥有人「同情恐怖分子」

鄧炳強在《紫荊》雜誌訪問中表示，打擊本土恐怖主義是保安局局長面臨的挑戰之一，形容種種跡象顯示香港仍然潛藏著本土恐怖主義的風險，犯案人有能力、有知識，更加有實際的行動去策劃本土恐怖襲擊，亦有自我激化的人突然變成「孤狼」，也有高度分工的團夥。

他重申，認為任何人同情這些恐怖分子「無異於支持和助長恐怖主義只會帶來嚴重錯誤信息」，甚至令更多人仿效兇徒的恐怖襲擊行為，嚴重危害公共安全，形容此事最令他憤怒。「我要提醒市民認清事實，不要直接或間接助長恐怖暴力，必須與暴力行為『割席』，更不要令本土恐怖主義得以滋生。」

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前往北京觀禮共黨百年 稱看文藝演出掉眼淚

鄧炳強上任保安局局長後數天，就隨特首林鄭月娥到北京出席中國共產黨成立100周年紀念活動。他形容，能夠親身到北京參與黨慶是其畢生榮幸，提到抵達北京後觀看《偉大征程》文藝演出，當中以史詩劇展現中國共產黨百年歷程，自言當看到覺得動人的地方，亦不禁掉下眼淚。

他又表示中共總書記習近平在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的講話「字字鏗鏘有力」，令他對身為中國人而感到無比自豪，相信中國定能在第二個一百年來到時，建設成一個社會主義現代化強國。

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被指作風鷹派 鄧炳強自言剛柔並濟「務實派」

上任警務處處長前已被指作風「鷹派」，鄧炳強自言，如果真要將他分門分派，他可能是「務實派」，「我覺得有問題就需要去解決，事實上我上任時也提倡用剛柔並濟的方式去處理事情、因應不同情況因時制宜。此外，無論對內還是對外，溝通都非常重要」。鄧炳強表示，「當然有些基本原則是不可能妥協的，比如犯法，這方面沒有妥協的餘地」。