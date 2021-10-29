曾致長沙灣站水管沉降　西北九龍公屋地盤全面復工　標準放寬兩倍

西北九龍填海區一號地盤（東）公營房屋地盤，去年（2020年）工程期間令長沙灣站水管沉降，地盤要停工。政府宣佈地盤今日（29日）起全面復工，有關沉降指標亦由20毫米放寬至66毫米，增幅達兩倍多。港鐵確認新指標不會影響鐵路運作安全。



長沙灣西北九龍填海區一號地盤東規劃圖。(規劃署圖片)

深水埗有多個公屋項目，當中西北九龍填海區一號地盤（東）公營房屋發展項目，位於通州街近東京街交匯處的位置，由於監測點沉降記錄超出預設停工指標，須於去年6月29日暫停工程。（資料圖片）

該地盤位於通州街近東京街交匯處，動工期間長沙灣站的地下水管錄得沉降20.3毫米，超出20毫米的預設停工指標，地盤去年6月29日被勒令暫停工程，直至今年2月6日，准許距離冷卻水管30米外的工程復工。

政府宣佈，該地盤今日起全面復工。運輸及房屋局常任秘書長（房屋）辦公室轄下獨立審查組，接納房委會建築專業團隊提交的工程分析及修訂圖則，把空調系統地下冷卻水管受影響部份的預設停工沉降指標，由原本的20毫米修訂為66毫米，港鐵亦已確認經修訂的預設停工指標不會影響有關鐵路的運作安全。

獨立審查組及港鐵已檢查和確認現時有關的鐵路設施安全。機電工程署亦檢視港鐵提交有關鐵路運作安全的報告，確認鐵路狀況符合安全運作要求。機電署亦確認港鐵有嚴謹的監測措施，可繼續確保鐵路運作安全。