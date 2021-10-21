港龍結業一年｜逾八成被裁本地機師未復飛　為就業機師也現移民潮

去年10月21日，國泰航空宣佈裁員重組，旗下35年歷史的港龍航空亦畫上告號，即時停運，一眾機組人員頓時失業。

事隔一年，疫情緩和，通關卻無期，昔日港龍機師返回地面，天空變得遙不可及。有前港龍機師批評，至今只有不足兩成的港龍本地機師可重操故業，國泰卻依然堅持為外籍機師申請工作簽證，今年6月入境處更陸續向他們批出簽證，令不少本地機師心灰意冷。

本地市場未有容納本地機師空間，部份前港龍機師計劃到外國航空公司工作，部份人已舉家移民，到外國考取歐洲航空牌照。假如情況持續，勢將出現本地機師移民潮，一批本地航空業人才將流失。



譚頌熙近日再接受《香港01》訪問，在觀塘海濱遙望昔日機場所在地啟德。（廖雁雄攝）

港龍結業一周年專題：

港龍結業一年｜港航空業疫情流失8,600人 學者︰日後需加薪搶人

前港龍副機長譚頌熙，經港龍見習機師培訓計劃成為機師，直至港龍結業前，已任職逾7年多。他今年1月曾接受《香港01》專訪，當時提到港龍結業，總數有約400名持香港身份證的機師失業，當中有近300人為土生土長港人。

然而國泰繼續聘用沒有本港永久居留權的外籍機師，未有吸納因港龍結業而失業的本地機師。港府亦無保障本地人優先就業，入境處繼續向國泰外籍機師發出簽證。譚頌熙當時就質疑，既然本地有可勝任的本地人才失業，當局就不應向外國人批出工作簽證，否則或違反《一般就業政策》。

今年初國泰「屠龍」系列專訪：

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國泰屠龍｜機師轉任巴士、的士司機 港龍前機長嘆：真係好想再飛

國泰屠龍｜學者：港欠缺配套培訓成本高昂 應優先聘香港本土機師

事隔9個月，雖然國泰外籍機師的工作簽證批核曾暫緩，但到今年6月，運輸及房屋局表示，為準備疫情後的航空業反彈和復蘇，留住航空人才。非本地機師的延期逗留申請會有「特別安排」，將按一般模式獲得批准，即通常可延期三年。

▼國泰大裁員▼



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雖然當局強調上述安排屬臨時性質，不過已教一眾仍然失業本地機師心灰意冷。譚頌熙直言，當局的做法完全令本地機師，感覺完全無法得到港府支持，「原來政府都唔撐我哋local（本地機師），我哋嘅values diminish（價值下跌）到乜都無架啦。」

不足兩成被裁港龍本地機師可重投航空業

據一眾前港龍機師自行統計的數字，現時大約有50多名前港龍本地機師，獲香港的航空公司聘用，即只有16.7%可在港重投航空業，餘下約250人則仍然失業或已索性轉行。譚頌熙表示，即使受影響機師在香港獲聘，由於航空業薪金一般會按於該公司工作年期計算，因此薪金都會大幅下降，部份前港龍機長，即使有幸能轉到國泰工作，但職級降至出任副機長，薪金亦大跌六成。

譚頌熙坦言，自己過去一年都沒有正職，4月曾到大灣區航空面試，但由於該公司未能如期啟航，除首批少數機師獲聘接受培訓，其餘都只能繼續等候；到6月國泰重啟機師招聘，他同樣有面試。據其了解，不少本地機師都有申請，國泰基本上願意聘用，但入職同樣需無了期等待，只有約30人可簽約上班。

國泰雖面對困境，但作為本港航空業龍頭，譚頌熙粗略估計，國泰仍聘用約千名非本地機師。他強調現時航空業蕭條，新聘本地機師亦甚少駕駛，質疑要本地機師失業，卻容許繼續聘用外籍機師的原因。

失業一年或引發機師移民潮

在本地未能獲得復飛機會，譚頌熙於8月底前往愛爾蘭及英國，考取歐洲及英國的飛行執照，「係一個reluctant（不情願）嘅scenario（情境）下，我先考其他國家嘅牌」。他續稱，本身甚少本地機師考取外國航空執照，「大家諗住（留在香港）做一世。」

現時國泰寧挽留外國人，在無計可施下，不少本地機師趁外國航空業漸有復甦跡象，決定「放眼國際」考慮應徵外國航空公司。他指，部份人早已明言，假如政府續向外籍機師發簽證，便不會留在香港，將有一批本地機師流失，「國泰再唔請就會有移民潮。」

譚頌熙表示，暫時自己未積極申請外國航空公司工作，首選是留在香港，「始終香港係我屋企」，但情況不變，為繼續於航空業工作的機會，將會到外國工作。

港龍出身機師轉到英國工作

另一名前港龍副機長King，正是譚頌熙口中，選擇到外國工作的機師。他今年2月到英國備考相關航空執照，近日已獲英國的空運公司聘用。

King自少於英國生活，大學畢業後回港，經港龍見習機師培訓計劃成為機師，已在港生活約8年。他表示，視香港為家，已建立生活圈子，本身想繼續留港生活，「樣樣都好方便」，只是樓價較高。他續稱，港龍結業後，一如其他受影響的前同事，向所有香港航空公司投履歷，但都石沉大海，結果到今年2月，決定回英國考取航空牌照。

King之前接受飛行考試，圖為當地模擬飛行駕駛中心。（受訪者提供相片）

King表示，原本有計劃先等政府處理簽證事宜，再決定是否離開香港，但他坦言「可以等幾耐呢？」為免浪費時間，於是先到英國準備，最終一共花費約10萬元，在半年內完成28科考試，分別於8月及9月取得歐洲及英國的民航牌照。

身邊至少5個機師家庭舉家離港

最近香港出現移民潮，King表示，雖然到外國航空公司工作，一般需有當地居留權及相關航空牌照，但近期身邊不斷有機師朋友詢問，如何考取外國牌照，更有5個機師家庭，全家離開香港，到外國尋找飛行工作，他相信實際離港人數更多。

雖然在香港工作是首選，King說，航空業薪酬是按入職公司後的年資計算，轉公司就要「從低做起」。假如之後獲國泰聘請，都要考慮薪酬安排等，相信暫時都會繼續留在英國。

對港府未優先保障本地人就業感失望

談到有不少香港機師失業，King表示感到失望，政府職責應是優先保障港人就業，而非外地人。當初港龍訓練大批本地機師，當中涉及不少金錢、時間資源，現時隨港龍結業卻一掃而空。他感嘆相當可惜，香港已恢復疫情前本地機師的規模，或需多花20年時間。

港龍結業一年，過往曾有機師轉任巴士司機，有人駕駛的士，有人經營小食店，更陸續有人離港另覓出路，King直言：「一年啦，一啲聲氣都無，你會肯等幾耐？」