移民潮｜上學年每20個小學英文教師走1個　楊潤雄：整體流失平穩

在移民潮下新學年，有教育界人士反映教師流失加劇。教育局今日（27日）書面回覆立法會議員查詢指，過去四年教師整體流失率大致平穩，而以科目劃分，2020/21學年小學英文科教師流失最高，達5.3%，即平均每20名老師便流失1人；中學方面，設計與科技科老師流失率最高，達10.8%。

至於本學年，因最新教師流失率仍在編制中，故暫未有數據，但教育局稱，開學至今有足夠合資格教師任教，而隨著學齡人口下降，教師需求相應減少。



教育局。(李澤彤攝)

上學年中小學教師流失率分別4.8%及4.5% 與往年相若

教育局局長楊潤雄書面回覆立法會議員查詢，過去四個學年教師流失率平穩。以每學年9月中計算及比較，小學教師過去兩年流失率維持在4.5%，中學教師則4.8%。至於幼稚園老師流失率則由2019/20學年的12%，回落至10.2%。

教育局公布過去四學年，香港教師流失率數據。（立法會文件截圖）

中學設計與科技科教師流失率最高 倫理宗教科排第二

按教師第一個主要任教科目劃分，2020/21學年本地普通中小學教師流失率較高的是小學英文科（5.3%），以及中學設計與科技科（10.8%）。

而小學圖書館教師及小學音樂教師的流失率亦較高，分別5.1%及4.7%，高於2020/21學年小學整體教師率的4.5%。中學方面，倫理／宗教教育教師流失率約6.9%、綜合科學教師流失率亦約6.3%。

楊潤雄：學齡人口下降 教師需求相應減少

楊潤雄指，本學年最新教師流失率仍在編制中，但據教育局觀察，開學至今學校運作大致正常，有足夠合資格教師任教。而隨著學齡人口下降，教師的需求相應減少。

教育局將繼續加強教師培訓及專業發展，包括加強《憲法》、《基本法》、教師專業操守內容。另就本地及其他地區的教育政策、學習範疇及教師個人專業成長等方面，舉辦多元化活動等。