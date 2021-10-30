黃錦星：處理電費調整時會平衡環保和價錢

環境局局長黃錦星今天（30日）在電台節目表示，兩電已向政府提交調整電費申請，政府會審慎審批，希望在環保、電力價錢合理性及供應穩定等作出平衡。垃圾徵費方面，政府已經在做準備工作，例如指定袋的製作和設計工作、於屋邨試用等，料2023年實施。



黃錦星稱垃圾徵費會於2023年實行，但實際上是上半年或下半年，則有待明年上半年與新一屆立法會議員商討後再決定。（資料圖片）

黃錦星在商台節目《政經星期六》指，全球燃料價格上漲是大趨勢，而現時電費包括燃料帳，燃料帳是實報實銷，因此較難掌控，長遠會盡量減少燃煤發電。他指，會審慎地審視兩電電費調整建議，希望在環保、電力價錢合理性及供應穩定等作出平衡。被問到會否有其他措施減輕市民電費負擔等，他指會在完成與兩電的討論之後全盤回應。

被問到會否增購更多核電，他指不排除任何可能性，因為太陽能、風能等可再生能源易受環境因素影響，未必穩定，因為需要有一些其他零碳能源去維持供電穩定，而這方面的選擇不多。

黃錦星表示，兩電已向政府提交調整電費申請，政府會審慎審批。（資料圖片）

垃圾徵費方面，黃錦星稱會於2023年實行，但實際上是上半年或下半年，則有待明年上半年與新一屆立法會議員商討後再決定。政府已經在做準備工作，例如指定袋的製作、設計、招標工作，並於屋邨試用等。

至於北部都會區，他指政府會建立生態保育點，也會積極保育，例如復修塱原濕地公園是很好的例子，日後規劃保育濕地時可以參考，公園設三個區域，部份准許遊入進入，部份只可報團進入。