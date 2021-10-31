政府規定明日（11月1日）起，進入政府大樓及設施人士都要使用「安心出行」，消息公布後，掀起社會廣泛討論，多個部門及公營機構都說明實際運作情況，主要豁免12歲以下小朋友及65歲或以上長者。《香港01》整合各政府機構對使用「安心出行」新安排，讓大家出行安心、入門放心。



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▼大部分機構豁免12歲以下和65歲或以上、使用時有困難殘疾人士使用「安心出行」▼

▼公立醫院▼



．必須使用：進入醫管局總部及公立醫院行政大樓

．按情況：其他醫院範圍

▼衞生署▼



．必須使用：辦公室、診所、健康中心

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▼食環署▼



．必須使用：公眾街市、小販市場及熟食市場

．自願使用：靈灰安置所、紀念花園、墳場、永愛園、垃圾收集站、公共浴室及公廁；火葬場及申請殯葬服務的辦事處

至於其他街市，包括領展、房委會、建華集團及民坊負責管理的街市都未強制市民使用「安心出行」，但會鼓勵出入者掃描二維碼。

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▼教育局▼



．必須使用：官立學校

．豁免：學生

▼康文署▼



．必須使用：室內包括博物館、圖書館、泳池、體育館、表演場地、壁球中心、獨立的壁球場、羽毛球中心、乒乓球中心和香港單車館；戶外體育處所就包括運動場、收費草地球場、網球場、網球練習場、草地滾球場、射箭場、高爾夫球發球練習場及高爾夫球練習草坪；及公眾游泳池

▼警務處▼



．必須使用：進入警察總部和警署

．豁免：遺失手機要報案等

▼司法機構▼



．必須使用：進入法院大樓

．豁免：為法庭程序的與訟雙方和他們的親屬、證人、法律執業者、有出庭發言權的人士、以及陪審員，要核對身份證

▼民政總署及各區民政處▼



．必須使用：所有社區會堂及社區中心，包括用作臨時庇護中心的社區會堂及社區中心；各民政諮詢中心；牌照事務處的辦事處；以及遺產受益人支援組的辦事處

．豁免：沒有智能手機的臨時庇護中心使用者，但必須填寫表格登記其姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期和時間，並展示相關身分證明文件以作核實，有關場所人員亦會致電核實聯絡電話

▼香港郵政▼



．必須使用：進入郵政局及香港郵政轄下工作場所

▼房屋署▼



．必須使用：進入屋邨辦事處

▼立法會▼



．必須使用：進入立法會大樓