安心出行｜體育館員工指無收通知智障人士可豁免　家長批指引不足

今日（1日）起進入政府場所、公共街市等地，均需要強制使用「安心出行」，公務員事務局局長聶德權指相信絕大部份市民於使用上無困難。有長者今日致電港台節目《千禧年代》，指為使用「安心出行」需要購買智能手機及上網月費計劃，增加經濟負擔，批評政策擾民；亦有智障人士家長亦指，智障女兒無自理能力，理應可獲豁免。不過，體育館前線員工卻指無收到通知，質疑當局無提供足夠指引。



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聽眾何太太致電港台，指女兒為智障人士，雖外貌上不似，不過無自理能力，理應屬於可獲豁免使用「安心出行」的人士類別。由於她的女兒每月均會到體育館參加歌唱班，上周六已預先與入口處的員工表明女兒的情況，指應可獲豁免使用，不過對方卻回覆「我地無收到通知」。她對此感到奇怪，向對方表示新聞亦有報道，惟對方卻指不知道。

何太太質疑前線員工於上周六仍未有通知，「定政府根本唔使通知？當員工看左新聞就算呢？有無教點樣處理？」她亦指，殘疾人士各有不同，亦未必可從外貌上判斷得到，擔心會導致衝突。她亦指出，自己有隨身帶備證明文件，由於一旦遺失文件，補領程序繁複，未必每個家長會帶。她希望前線員工可有更多訓練及同理心，「我的小朋友都無行為能力，點樣嘟呢？」

長者批政府與民為敵、無全面考慮

長者梁女士亦指本身使用儲值卡，為「細卡」，雖獲贈智能手機，惟需要轉用「大卡」。她到電訊公司要求轉為「細卡」，惟對方指「未有貨，一係你上台。」她指上台將增加費用加重負擔，「為咗呢個安心出行我已經好積極搵辦法，但係我搵，你都唔幫我解決我都無辦法。」她指雖長者可獲豁免，但填表格麻煩，希望政府考慮措施時可更全面。65歲以上的陳女士亦指，過往一向填寫表格代替安心出行，早上到體育館時被要求出示身份證才可填表，質疑員工無權查閱，擔心私隱問題。她批評政府無諮詢，「下下都與民為敵。」

60歲陳太太亦致電節目，同樣本身使用儲值卡，為使用「安心出行」需要購買智能手機及加入上網月費計劃，料需要最多2000元購買手機，而每月亦要額外支付約100元作上網月費，增加經濟負擔，批評政策擾民。