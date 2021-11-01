安心出行｜北河街市少量二維碼難掃　主人免煩轉場　貓咪改食罐頭

政府規定今日（1日）起出入政府設施須用「安心出行」，包括食環街市。《香港01》記者今早到深水埗北河街市政大廈的食環街市視察，發現每個出入口都有數名身穿制服的食環署外判商人員維持秩序及協助市民使用「安心出行」，至於未有或不願使用「安心出行」人士，須由食環人員協助以紙筆登記身份證資料才可放行。

記者發現有部分「安心出行」二維碼未能如常使用，在場食環職員解釋或與貼在圓柱上有關，其後有職員將圓柱上的海報撕下，只保留貼在平面的海報。

有市民斥新措施擾民及無必要，索性放棄入街市，轉到戶外街市買餸，但因附近無戶外魚檔，愛貓要暫轉食罐頭。



▼11.1 進入政府設施須用「安心出行」首日情況▼



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食環署外判商人員把守出入口提醒掃碼

深水埗北河街市政大廈的食環街市外人潮不斷，各出入口都有食環署外判商人員把守，提醒入內市民使用「安心出行」。有個別市民對必須使用「安心出行」感氣憤，批評本地疫情穩定才推出措施是不合理；亦有人大罵兩句後放棄進內。

二維碼貼圓柱無法掃描 職員撕走

記者試用時發現，有部份「安心出行」二維碼未能如常使用。在場食環職員解釋或與貼在圓柱上有關，其後有職員將圓柱上的海報撕下，只保留貼在平面的海報。

街坊轉戶外買餸：都係買魚畀隻貓食，唔食魚食罐頭都得嘅

有市民認為新措施無必要，放棄入街市，轉到室外街市買菜，莫女士說：「擾民！咪唔入去囉，出面解決！平日都係買魚畀我隻貓食，咁唔食魚食罐頭都得嘅姐！」

街坊莫女士說，一直無用「安心出行」，批評措施擾民及無必要，「我咪唔入去囉，出面解決！」（鄧穎琳攝）

外傭花十分鐘才下載成功：同鄉大多不懂用

外傭Apul亦表示，僱主昨日有提及政府有新措施，提醒她外出購物要帶手機，她批評新措施麻煩，直言以往曾用「安心出行」，後來手機內存空間不足便刪除，惟食環街市才有魚檔：「要買豬肉同埋魚，要入去，出邊冇。」最終花約十分鐘才完成下載及登記，更要教其他外傭使用，令她行程受阻，「好多人唔識，要教佢哋。」

現年74歲的高先生說，退休後已甚少使用手提電話，最後要出示身份證登記才可入內。（鄧穎琳攝）

無「安心出行」長者須登記資料

至於未有或不願使用「安心出行」的人士，須由食環人員協助以紙筆登記身份證資料才可放行。記者現場計時，每個登記時間約一分鐘。現年74歲的高先生說，退休後已甚少使用手提電話，最後要登記才可入內。他直言雖時間不長，但感覺麻煩，「有啲無無謂謂。」