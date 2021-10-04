為拉丁舞導師抽脂判誤殺　家屬不原諒涉事醫生　政府規管仍漏兩項

體重約250磅的拉丁舞女導師李嘉瑩，7年前到美容中心接受抽脂手術後去世，負責手術的女西醫關孝孜經審訊被裁定誤殺罪成，今(4日)被判入獄6年。死者家屬表示，不會原諒被告，斥被告令剛出生不久的女兒與母親天人永隔。



案件於2014年發生，政府於2018年11月就《私營醫療機構條例》立法，指明醫療程序應由註冊醫生施行，私營醫療機構的醫務行政總監亦要問責。民主黨醫療政策發言人袁海文認為，醫務行政總監資料應公開，而現時美容儀器及儀器的操作人都未受規管，認為政府應再加以落實，更全面保障消費者。



▼女死者李嘉瑩及案發經過▼



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女死者李嘉瑩生前是一名拉丁舞導師，她在2014年曾接受過兩次抽脂療程，其中在當年6月26日接受背部的抽脂療程，控方指案發當天曾接受深度麻醉，但現場並無麻醉科醫生，期間要面部向下，呼吸不便。在接受療程後鼻鼾聲減弱，送院後證實不治。

女兒剛出世不久 遺屬：令兩母女天人永隔

死者李嘉瑩的家屬透過立法會議員麥美娟表示，被告作為醫生，亦認識死者，卻沒有謹慎、盡責保障死者的生命安全，表示不會原諒被告，指當日被告在死者未清醒的情況下，一度離開進行抽脂手術的處所，辜負了死者及死者家屬對其專業的信任；死者的女兒當時剛出身不久，其家屬指，被告的行為令兩母女天人永隔，小孩再也沒有機會感受到媽媽的愛，這些傷害都是無法彌補的。

▼案中主要證人供詞▼



證人鄭凱琪稱她到案發美容院任接待員兩星期，便充當手術室助理。「重生植髮中心」的董事周紹文供稱，作相關療程一般未有聘請麻醉科醫生。中大麻醉及深切治療學系臨牀副教授Mainland Phoebe-Anne作供時曾稱，被告離開手術室時，未有確保李獲得足夠的氧氣供應，亦沒有指示助手監察李。

兩條人命 政府始落實規管美容中心

是次案件為DR醫學美容集團事故之後，第二宗涉及醫學美容的誤殺案，而2018年女投資銀行家在尖沙嘴一間美容診所注射肉毒桿菌針後不治，主診醫生李宏邦被控誤殺等罪，2020年提堂後，至今未開始聆訊。

政府在DR美容事故後，加強監管私營醫療機構，並於2018年11月30日就《私營醫療機構條例》刊憲，美容中心符合條例下「日間醫療中心」或「診所」的涵義，並須有醫務行政總監負責為提供的醫護服務訂立規則、政策及程序。

袁海文認為，美容中心應披露醫務行政總監身份。（余俊亮攝/資料圖片）

法例仍未規管美容儀器及操作者

袁海文指，《私營醫療機構條例》落實後確有完善醫學美容的漏洞，但認為條例生效後，需問責的醫務行政總監，部分美容中心卻沒有披露身份，公眾難以投訴。他續指，現時香港未有就美容儀器及使用儀器的操作者作規管，認為使用儀器時要有資歷認可，才能更有保障。

病人政策連線主席林志釉亦指，有相關條例後，抽脂等美容療程需由註冊醫生進行，而在是次個案中，療程確由醫生進行。至於是否應由專科醫生執行，他說，現時並未有醫療美容的專科，普通科醫生亦可以進行有關療程，認為醫療機構要就其程序有安全守則並監管員工。