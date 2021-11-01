時昌迷你倉死因｜指許志傑有經驗及責任心　隊友信許會帶大家離開

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉2016年四級大火，兩名消防員不幸殉職，死因庭今（1日）續就二人的死作研訊，與死者許志傑一同進入火場的消防員徐建文供稱，他當日在火場內覺四周溫度急升，覺呼吸困難，後來意識也開始迷糊，他靠僅餘的意識跟隨前方的隊員撤離。徐不清楚在最前方帶領的人是誰，但相信是許，因為許有豐富經驗且很有責任心，相信他在這個危急關頭，會帶領大家離開火場。另徐確定在撤離期間，許仍在其身旁，更曾上前扶起跌倒的徐。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

曾向隊友表示頂唔順

隊員除建文的書面口供指，他當日與隊員許志傑等3人一同進入火場。他們在火場內爆破了2個儲物倉後，消防喉曾一度失去水壓。前方溫度亦愈來愈高，4人遂停下稍作休息。許指示徐去至前方射水降溫，惟徐不久後感到體力不支，要求與隊員袁耀強交換位置。徐隨即蹲下休息，但四周溫度不斷急升，徐感到呼吸困難，十分辛苦。

高級消防隊長邱曉生為他們檢查氣樽壓力，確定氣壓未低至需要撤離的程度。其後，徐意識越漸迷糊，向其他人表示：「頂唔順。」不久，他感到身邊有人撤離，遂用基本意識跟隨。

認為許會在危急關頭帶大家離開

徐續指，當時只能見到前方的一名隊員，不知是誰走在最前方，但相信是許，徐解釋指：「（許）有責任心、有經驗，在這個危急關頭，佢會帶領我地離開火場。」。他們開始撤離後不久，便因雜物阻礙而需轉方向，徐之後又被電線勾著腳，用力掙扎後跌倒，需爬行前進，許之後將他扶起。

意識模糊只能跟隨光行走

其後，徐的意識愈漸模糊，迷迷糊糊見到有光，只剩下基本意識跟隨著光行走，惟前方又有鐵板阻礙。有隊員嘗試用鐵筆消除障礙，袁則嘗試撞開，均失敗告吹。此時，徐的呼吸加快，感到想暈，見到另一個方向也有光，有另一名消防員的身影，終在他人的協助下成功離開火場，當他回覆意識後已在救護車上。

案件編號：CCDI333-334/16

主要證人供詞。(詳看下圖)