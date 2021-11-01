一男九女鯉魚門龍騰海鮮酒家食龍蝦、象拔蚌刺身　疑食物中毒

衞生署衞生防護中心今日（1日）公布，正調查1宗懷疑食物中毒個案，涉及一男九女。他們於鯉魚門三家村的龍騰海鮮酒家晚膳，以及進食海鮮檔購買的食材後，出現腹瀉、發燒、嘔吐等病徵。當中4人求醫，無需送院，全部病人情況穩定。



同時進食於一間海鮮檔購買食材

衞生防護中心指，該宗懷疑食物中毒個案共涉及一男九女，年齡介乎28至35歲。他們上周六（10月30日）於鯉魚門三家村的龍騰海鮮酒家晚膳，進食龍蝦刺身、象拔蚌刺身，以及辣煮花螺，並進食於區內一間海鮮檔購買的食材。他們約17小時後，出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心及嘔吐病徵。其中4名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。

衞生防護中心指，已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。中心亦呼籲市民，要預防經由食物傳播的疾病，應保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。在外進食時，應注意以下要點：

食環署建議在外進食時，應注意以下要點：

．光顧可靠及有牌照的食肆；

．避免進食生的海產；

．小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

．進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

．在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

．使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

．不要光顧無牌食物檔；

．飲用經煮沸的水；

．不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；

．進食前及如廁後要洗手。

