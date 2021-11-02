新冠肺炎｜何栢良：取消豁免檢疫理所當然　促交代檢測次數、方法

港府昨日（1日）公布，由本月12日起，將取消大部分豁免類別人士到港後豁免接受強制檢疫的安排。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（2日）指，相信有關措施是希望維持清零，造就條件與內地通關，「減少豁免人士入香港，我都贊成，亦都係理所當然」。

不過他認為，由於貨輪船員等屬豁免類別，與岸上人士接觸亦有傳播風險；加上總領事等較高職級的駐港代表可在家中檢疫，要求政府應明確說明相關人士檢測方法及次數。



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何栢良在港台節目《千禧年代》中指，豁免檢疫在防疫上是係漏洞，故贊成收緊措施。惟他認為，過去領事及貨船船員亦曾有「走漏」個案，故「處理上可睇下點做好啲」。他認為相關人士檢測次數應較頻密；而家居檢疫的領事應減少與其他人接觸，避免發病時傳染同住家人，甚至令整棟大廈居民須接受強制檢測。

豁免跨境司機不增加風險

跨境司機方面，何栢良認為內地疫情「零風險」，或與大致與香港差不多，故豁免跨境司機不會增加風險，故不擔心。然而貨船來港前或經其他爆發疫情地區上落貨，有機會與當地人士接觸，故風險是來自外地。他指政府一直在豁免檢疫人士檢測上透明度不足，如「檢測點做、頻率」等，認為須改善有關方面。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

至於使用「安心出行」，何栢良指需求源自與內地通關，安心出行作為港版「健康碼」，或出現確診個案時作為追蹤工具，「除非唔通關，如果內地提出要求，基本上香港無得選擇」。他又強調，「市民大眾要搞清楚因果關係，唔好倒果為因」，現時出現問題只是行政執行上未能配合，與有沒有需要使用是沒有矛盾。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦在同一節目中批評，政府取消豁免檢疫措施，是「調返轉嚟行，（本港）疫情又無，不過又再收緊」。他又擔心回港易所有港人都可申請，範圍或太闊；加上設配額，「夠唔夠分真係要行過先知」。

▼11.1食環署街市及熟食市場強制掃瞄安心出行首日▼



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何栢良接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，為滿足內地通關要求，預計除B類食肆外，18類表列處所及人流多的地方，均會強制使用「安心出行」，不會因執行不暢順，而取消安排，形容機會好細。

他認為推展要按步就班，目前街市行政安排未處理好，再擴展使用市民反應會更大，相信進一步落實需時數個月，建議政府應思考提供多個手機應用程式的選擇。另外，他建議政府在開展第三針疫苗接種時，應安排前往內地人士打第三針，「放心程度」會較擴大使用「安心出行」、收緊新冠病人出院安排更高。

高、中、低風險地區名單兩月無更新

本港目前將海外地區重新劃分為高、中、低三個風險組別，按風險程度實施登機、檢疫及檢測要求。何栢良指，發現風險組別兩個月以上無更新，舉例列作中風險的新加坡，確診宗數比視為高風險的英國高，但仍然未有提高級別；紐西蘭疫情比印度、阿聯酋高，但前者僅列為低風險，後者則列為高風險。他批評，做法是違反科學邏輯，政府應視乎當地發病率更新。