專訪｜在Carousell可買車買樓　創辦人：用3年做港最大二手車平台

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-16 12:00

新冠肺炎疫情自去年初爆發至今，全球經濟嚴重受挫，香港的本地生產總值（GDP）亦經歷了6個季度連跌，直至今年第一季度才終止跌勢。惟失業率仍然高企，失業人數仍高達近26萬人。不過有危便有機，疫情下市民減少外出消費，反而帶動網上業務發展，其中包括分類交易平台旋轉拍賣（Carousell）。 雖然Carousell是新加坡的初創企業，但其聯合創辦人吳承翰認為，香港市場潛藏商機，表示會致力投放資源發展香港業務。他認為，雖然部分港人仍未能接受二手商品，但愈來愈多人抱有環保概念。「香港對我們來說是重要的市場，應該會超過新加坡的用戶人數，還有很大的空間可以增長，所以我們會繼續投資。」

現時香港平均每7人，便有1人是Carousell的用戶。（盧翊銘攝）

近年港府一直積極推動創科發展，其中包括電子支付，企圖打造本港成為「智慧城市」。然而，坊間不少意見認為香港的創科發展，一直落後鄰近地區，事實是否如此呢？

Carousell聯合創辦人吳承翰反而強調，接下來更著重香港市場。他認為，疫情前新加坡確實較多人使用電子商務，但疫情後兩地的距離明顯拉近。「現在沒有了，疫情每個人都適應了新的買賣，還有新的生活方式，我們都這樣覺得。」

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市民在家工作帶動電子產品交易量上升

事實上從數據上能觀察到，疫下愈來愈多港人於網上購物，中小型商戶亦願意到網上開設網店。根據Carousell的資料，去年底25歲至34歲的用戶數量，比去年初增加4.5倍，而45歲或以上的用戶，一年內更急增6倍。

吳承翰認為，由於消費者在家工作的時間增加，運動產品、戶外用品、電子產品的交易量上升顯著。「新的舊的都有了，因為他們比較長時間在家，好像3DS、PS4、PS5等遊戲機，這些產品都有人在Carousell開始買。」

冀3年內成為香港最大二手車平台

隨著業務不斷發展，Carousell亦逐步擴展至家居服務、汽車、樓盤等方面。吳承翰指，香港市場的汽車產品數量，是去年同期的兩倍，交易量亦增長了14%，早前更與本港IPMC國際專業驗車中心合作，成為官方驗車夥伴。

吳承翰指，此舉為買賣雙方提供付費驗車服務，並代為處理轉讓的文件，能讓轉售過程變得更簡單。至於樓盤方面，Carousell亦與不同代理合作，其中更包括美聯物業。

不過港府今年宣布增加車輛牌照費用，而停車場的租金亦持續上升，將為Carousell帶來什麼影響？吳承翰沒有直接回應問題，但他認為一手車的價格過高，相信仍然有較多人考慮選購二手車。他亦指，二手車平台必定與其他車行存在競爭，所以將會投資更多資金宣傳，期望於3年內成為香港最大的二手車平台。

指香港潛藏商機︰有很大空間增長

Carousell早於2012年在新加坡成立，2016年進軍香港，目前已拓展至全球8個市場，主要為東南亞國家，包括菲律賓、馬來西亞、印尼等地。現時香港平均每7人，便有1人是Carousell的用戶。

吳承翰表示，香港人口較新加坡多，而新加坡的用戶數量即將飽和。因此他認為，香港市場潛藏商機，雖然部分港人仍未能接受二手商品，但愈來愈多人抱有環保概念。「香港對我們來說是重要的市場，Branding is strong here，對我們來說是好事，應該會超過新加坡的用戶人數，還有很大的空間可以增長，所以我們會繼續投資在香港。」

計劃搬遷至更大的辦公室

問到最近新冠疫情會否影響管理員工，吳承翰則表示已適應用Zoom、hangouts等視訊會議軟件溝通。而香港團隊近年擴充至30人，市場部、公關部等部門亦一應俱全，因此有計劃搬遷至面積更大的辦公室。

不過訪問當日，香港與新加坡旅遊氣泡再次碰壁，兩地恐未能如期恢復往來。Carousell以新加坡作為總部，吳承翰來港需隔離14日，倘若旅遊氣泡如期開通，確實能幫助商貿旅客往返兩地，因此他聞訊時笑說「哎呀，好傷心呀。」

把握機遇成為最早的二手買賣平台

回顧Carousell過去近10年的發展，能夠在短時間內冒起，確實挾著「天時、地利、人和」。當時智能手機剛開始普及，市民仍習慣在網上討論區進行二手交易，透過相機拍照，再連接電腦上傳至討論區。但App能直接以手機拍照上傳，相比下更節省時間。

因此，吳承翰與另外兩名創辦人陳翊偉、郭修瑞，把握機遇創立Carousell，成為最早一批二手買賣平台。他指，Carousell於創業初期，便由學生社群開始，並逐漸吸引女性社群轉賣服裝，其後再拓展至電子商務。「Carousell不止是平台，也是一個社群，在新加坡有很多故事。」

回首成立初期，吳承翰對用戶心存感激，「有很多人在Carousell在買賣時，遇見到相同興趣的人，然後交到朋友。其實是一個社群來的，我們覺得很感謝我們的社群，會繼續去進步產品給我們用戶。」