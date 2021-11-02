通關｜消息：年底前有望局部實施　商務、恩恤、奔喪等可申請

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前接受傳媒訪問時表示，估計在2022年2月有望與內地全面通關。

不過，有建制派消息指出，今年年底亦有機會先試行局部通關，除每周有1000個名額供商界申請外，港人亦有望以恩恤、奔喪等理由免檢疫到訪內地。



▼衞生署及醫管局10.26日公布個案最新趨勢▼



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消息人士透露，中港兩地免檢疫通關有望於本年底率先試行，涵蓋範圍包括商界、探親、恩恤及奔喪等人士，商界每周會有1000個名額。消息人士稱，暫未知申請者到時需如何證明自己有恩恤、奔喪的需要，或到時的審核安排，估計申請者需先作出申報，若相關名額未爆滿，便可申請到免隔離檢疫北上。

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本港官員及專家早前與內地就通關事宜舉行對接會議，但兩地通關未有具體時間表，有參與當日會議的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前接受內地廣東廣播電視台訪問時表示，會議上內地官員曾以澳門作例子，由開會至落實全面通關需時4至5個月，若本港做好外防輸入、本地持續清零及內防擴散，估計本港可於明年2月與可與內地全面通關。