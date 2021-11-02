明日大嶼｜擬建鐵路接通屯馬綫、東涌綫、港島綫　島上採易行概念

政府早年提出「明日大嶼」計劃，首階段將研究於交椅洲一帶建約面積1,000公頃的人工島。土木工程拓展署、規劃署日前向環諮會提交文件，交代中部水域人工島的顧問研究詳情，當中提及日後擬議的鐵路，有機會連接現時的港島綫、東涌綫及屯馬綫。

此外，人工島或會採取「15分鐘社區」（15-minute neighbourhood）的概念，即住戶前往附近的社區設施或公共空間時，只須15分鐘路程，構建「易行」社區。



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文件指出，明日大嶼的擬議鐵路，將會連接港島、屯門沿海地帶及交椅洲人工島，日後有機會可轉乘現有的港島綫、東涌綫及屯馬綫。相關研究將會探討鐵路站的數目、地點等。

另外，政府擬興建一條接駁港島、大嶼山東北部分及交椅洲人工島的公路，並計劃在首批人口遷入前（2033/34年）完成。該公路將連接竹篙灣公路、11號幹線、青衣至大嶼山連接路，而南面的接駁線將位於港島的西區。

15分鐘可前往社區設施

文件表示，日後交椅洲人工島會參考最新的《香港2030+》，平均單位面積會增加10%至20%。同時會增加政府、機構或社區設施用地及公共空間，將人均休憩用地增加至3.5平方米。

此外，人工島的住宅社區將會採取「15分鐘社區」（15-minute neighbourhood）的概念，每個社區料佔地80至100公頃，若住戶要前往附近的社區設施及公共空間，步行或單車路程約須15分鐘。同時會使用更多地下空間，以騰出更多地面空間予公眾使用。