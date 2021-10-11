明日大嶼｜報道指將用海砂填海　發展局澄清採用公眾填料及機製砂

新一份《施政報告》提出龍鼓灘填海及重啟沙田馬料水填海，《星島日報》報道，有建造業界指「明日大嶼」需要3億噸填海物料，大部分為海砂，以目前最新的市價計算，填海物料成本料增至300億元。

發展局於今日（11日）出稿回應有關報道，指交椅洲人工島填海估算所需填料一直為2.5億至3億噸，而當中沒有使用海砂作填海物料。當局指，相信透過適當安排，即使加上《施政報告》提及的填海工程，不會影響推進「明日大嶼」填海。



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發展局指，交椅洲人工島1,000公頃填海所需約2.5億至3億公噸的填料，為當局一直以來的估算，非報道所指最新的評估。而整項工程的一半的填海物料，即約1.25億至1.5億公噸的物料，為由建築工程產生的惰性建築廢料、即公眾填料，其餘主要為機製砂，而非傳媒報道的海砂。

15年內最多可產生2.3億公噸公眾填料

當局指，本港每年平均產生1,500萬公噸的公眾填料，10至15年可產生約1.5億至2.3億公噸，政府會優先採用作填海物料。至於其餘部分主要使用的機製砂，為採石場的副產品，生產量可以按需求而調節，內地珠三角一帶有不少採石場可提供供應。當局指，《施政報告》提到啟動龍鼓灘近岸填海及重新規劃屯門西的規劃及工程研究，以及研究馬料水填海，相信即使加上這些填海工程，透過適當的安排，填料問題不會影響工程的推進。

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交椅洲人工島非以輕工業為發展方向

發展局亦指，政府計劃在交椅洲人工島打造媲美中環的香港第三個核心商業區，並非以發展輕工業為方向。

《星島日報》今日報道，指有業界擔心填海物料的供應，指「明日大嶼」填海的最新評估需要3億噸填海物料，貼近政府最初估算的上限，而當中大部分均為海砂。報道指，以目前的市價計算，填海物料的成本將需要300億元。報道亦引述業界指，本港現時剩餘的建築廢料不多，估計交椅洲填海計畫大部分均來至海砂成本，將推高整體成本。

報道亦引述業界消息，指正協助當局展開「明日大嶼」研究的顧問公司，將探討注入新輕工業和創科用地。

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