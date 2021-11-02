安心出行｜食環工會︰前線人員淪出氣袋　楊碧筠稱無收反映有困難

昨日（11月1日）起進入政府場所、公共街市等必須先掃瞄「安心出行」二維碼，不少街市亦因此大排長龍。食環署職工權益工會主席區邦添今日（2日）指，昨日首日推行強制使用安心出行安排，普遍情況混亂。前線在上周後期才收到通知，要在政府大樓落實使用「安心出行」，惟人手未曾作出相應安排。

食物環境衞生署署長楊碧筠回應指，昨日曾赴多個街市觀察情況，認為有秩序及大致暢順。她承認昨日有長者未安裝好「安心出行」，或不熟習如何使用，相信只是初期問題，「難免喺初期個陣未盡完美，希望多啲聽市民意見，一路完善安排」。



▼11.1食環署街市及熟食市場強制掃瞄安心出行首日▼



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區邦添今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，一般每個街市有約三名食環署執法人員巡視，全區也只有十多名前線人員，但是大型街市有多個出入口，如有街市就有8個出入口，需要8位前線看守，「調動人手去晒大街市，都冇可能有咁多人。」他指，期望署方可以增加人手，聘請外判人員解決。

區邦添指，前線昨日不斷收到投訴，淪為市民的「出氣袋」。他指，大多到街市人士是長者，並無「安心出行」需要填表，由於人手不足，前線協助處理同時，會未能顧及其他使用「安心出行」的市民。他亦指，部門尚未提供完善的指引，關注執法責任問題。

▼11.1進入醫院掃瞄安心出行首日▼



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楊碧筠︰視察21個街市後認為情況大致暢順

楊碧筠在港台節目《千禧年代》中回應指，昨日該署管理層分不同形式到21個街市觀察，認為情況大致暢順，早上人多則較為繁忙。她又表示，不少長者由於是第一次使用，連程式亦未安裝；就算已安裝，亦不太熟習如何使用。不過她強調，相信只是初期問題，在職員協助下會愈來愈人熟習使用。

對於工會批評混亂情況及人手問題，楊碧筠則指沒有收到前線員工反映有困難，亦未有收到報告指有衝突場面，強調如前線員工有不清楚之處，可與主管討論。另外，該署人後亦會增加人手。

被問到有商戶不滿生意受影響，楊碧筠回應稱，推行初期市民或有抗拒，但隨「安心出行」越來越普遍，相信市民會習慣用此方式出行。 她又指，該署希望盡量不妨礙市民進入場所，直言「要掃就好快入到，要填表人士需協助或要多幾分鐘」。至於有傳B類食肆將強制要求食客用「安心出行」，楊指如措施有改變，政府會適時公布。