安心出行｜掃碼入街市人流減　雞販玲姐有寄望：啲客熟習咗就返嚟

食環署街市昨日（1日）起必須掃描「安心出行」二維碼才可進入，部分不懂或不願掃碼市民寧不入市場，帶來陣痛，但有檔主樂觀面對。九龍城街市雞販玲姐表示街市強制要求使用「安心出行」後，人流明顯大減，但暫未打算減價吸客，寄望大眾熟習「安心出行」後，下月來臨的買雞大節「冬至」，生意會回升。

同時，位於九龍城街市內的熟食中心亦需要使用「安心出行」，光顧熟食檔的客人表示，入內前有職員提醒要先按「離開處所」，即離開九龍城街市後，再掃描二維碼進入熟食檔範圍，對此做法感到不解：「要㩒離開，但明明我都仲喺呢棟嘢入面。」



進入政府處所強強制使用安心出行措施實施第二日，九龍城街市門口繼續有食環署人員看守，排隊及混亂情況明顯減少，但仍有長者需要由職員協助填表。

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進入街市熟食檔要先按離開街市 食客不解：仲喺入面喎

九龍城街市內的熟食中心需要使用「安心出行」，在進入街市時已掃碼的黃小姐稱，欲進入街市3樓熟食市場時，有職員提醒要先按「安心出行」頁面的「離開處所」，即離開九龍城街市後，再掃描二維碼進入熟食中心。她笑言對做法感到不解：「要㩒離開，但明明我都仲喺呢棟嘢入面。」用餐後，食客需要經過九龍城街市出口方可離開，黃小姐直言「我都唔知，有少少矛盾」。

雞檔檔主認為措施減人流 寄望大眾熟習後冬至生意不受影響

周華記雞檔以往適逢大時大節，都會有不少客人光顧購買新鮮雞。檔主玲姐表示，街市強制要求使用「安心出行」後，對生意明顯有影響；加上街市由以往七個出入口減至三個，檔口鄰近的出入口亦被圍封，人流明顯大減。她續指，「呢度冇咗入口靜好多，平時好多人嚟買」。雖然生意受影響，但玲姐指暫未有打算減價吸客，惟寄望大眾熟習使用「安心出行」後，將將來臨的大節「冬至」生意會不受影響。

菜檔生意大減 有熟客反映改光顧街邊檔

菜檔老闆湯太同樣認為，措施直接影響生意，「啲客買嘢討個方便，唔方便差好遠」，又透露近兩日生意大跌三至四成。她表示，入內買餸的市民均有戴上口罩，風險比人多的交通工具及食肆相對低，批評政府不強制這類型處所使用「安心出行」，反而強制街市，對商戶而言不公平。

她又透露，有老熟客向她反映，入內用「安心出行」太麻煩，故轉到街外菜檔購買蔬菜，對新措施感到無可奈何。

菜檔老闆湯太透露，有老熟客向她反映，入內用「安心出行」太麻煩，故轉到街外菜檔購買蔬菜，對新措施感到無可奈何。（曾凱欣攝）

長者由子女教導如何使用安心出行：用用吓就識

一向有使用「安心出行」、現年66歲的李婆婆表示，措施對她影響不大，但明白對部份老人家而言，「反應冇咁快，記醒唔好難記㩒邊度」，變相覺得麻煩。但她指，自己亦是由女兒教導如何使用該流動應用程式，雖然初時有困難，但「用用吓就識」，相信若年輕一輩「有耐性簡單教吓佢哋」，長者亦會慢慢習慣使用「安心出行」。

街市對面檔口未覺生意大增

另外，記者亦到位於九龍城街市對面的檔口視察，蔬菜檔不時有市民排隊付款。但負責人表示生意未有因此大增，「你睇伙記多過啲客啦」。