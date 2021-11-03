調查指逾半受訪中學生有抑鬱表徵　有學生因朋友移民感憂慮

新學年繼續於疫情下開學，青年協會調查發現超過四成八的受訪中學生壓力指數屬偏高水平，亦有逾半人有抑鬱表徵。青協副總幹事徐小曼今日（3日）在港台節目《千禧年代》指，最多學生擔心學業成績，而今年新增朋友移民的選項亦有7%的學生選擇。她建議學生可多與別人溝通、分享心事，而家長亦要少批判，多聆聽。



青年協會上月訪問逾3600名中一至中六學生，當中逾半受訪學生出現抑鬱表徵。（資料圖片）

青協副總幹事徐小曼指，青年協會上月訪問逾3600名中一至中六學生，當中最多人擔心學業成績不理想，佔近四成，亦有人壓力源於功課多、無私人時間等。她指，部份原因與過往調查類似，不過今年新增朋友移民選項，亦有7%的受訪學生選擇。

她指，有逾半受訪學生有抑鬱表徵，包括難以專注、容易對以往不困擾的事覺得煩，睡眠質素查等。她指，學生需要視乎持續時間考慮求醫，如情況會否已持續4星期或以上、會否無原因地哭，甚至感到不適等。

她留意到不少學生選擇以打機為放鬆方法，但提醒學生不能夠長時間依賴電子產品，鼓勵他們對外出及與人分享心事、交談；而家長亦應多聆聽，避免批判。