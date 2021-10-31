移民潮｜海外置業陷阱多　資深中介列5貼士　一問題測樓盤爛尾率

不少港人投資海外物業，近兩年移民潮不斷，不少港人投資英國物業用作放租投資港人租用、自住大有人在，作為多年英國物業顧問葉桃樂說，不論是購買樓花、二手樓，英國置業的陷阱多。他列出「購置英國樓5大貼士」，慎防買家誤中陷阱，又以早年有個案，代理佣金高達10%，最後樓盤沒有建成，發展商失蹤，不少港人血本無歸。



他提到，不少移居者近月改為先租樓，到當地後購買單住，他認為是其中一個的個人選擇，但認為選擇了解當地置業情況及曾到當地了解地理實況的代理更為重要。



有英國置業代理表示，不少人想趕及在移居當地前入手安居的安樂窩，而近一年港人趕緊移民，則「一窩蜂」到當地租樓，想實地視察後才入手。（資料圖片）

近年，不少港人投資海外物業，不論是報紙、網上平台，海外物業廣告大行其道，加上近兩年出現新一波移民潮，不少港人投資英國物業用作放租投資港人租用、自住大有人在，作為資深英國物業顧問的葉桃樂說，不論是購買樓花、二手樓，英國置業的陷阱多的是，相信「中伏」機會與內地置房不相伯仲，更不時出現爛尾、延遲收樓的情況，「樓花幾乎必定會延期收樓，閒閒地最少一年，買當地樓要睇好多細節。」

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葉桃樂說，約8年前英磅開始下跌，不少人購買當地物業保值，不論是倫敦、曼城及曼徹斯特等地區，其後則轉戰購買平房，不少人想趕及在移居當地前入手安樂窩。

近一年部份港人趕緊移民，則「一窩蜂」到當地租樓，想實地視察後才入手。但葉表示不少客人不了解當地置業的「魔鬼細節」，即使人到當地仍未必留意得到，「反而係個代理有無清楚講明，或者個代理係去過當地了解過反而重要。」認為會有一定專業判斷了解基本細則，有一定幫助。

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到外地置業如「隔山買牛」，想要精明購入海外樓宇建立新的「安樂窩」，葉桃樂認為，購買英國當地的樓花，首先要注意其發展商是否為「有實力」的財團公司，上市公司較有保障，認為若一單出現問題，有關公司需要負責任。「如果只是自稱為大公司，有咩事就失蹤清盤，你追都追唔到！」

另外，他認同消委會的意見，認為可以向代理了解中介佣金，若百分比較市價過高得多，應該更審慎考慮有關樓盤是否已動工、完工日期及發展商實力，萬一樓宇「爛尾」，買家有機會「血本無歸」。他提到，近年曾有英國的發展商，以10%佣金吸引本港代理出售本身無實力樓盤，最後未能完工下清盤失蹤，不少已支付全數金額的港人血本無歸。

最後，葉表示，要了解當地的投資回報率，大部份會低於廣告所描述的不少，若用作放租，可能會有所失望：「通常會見到寫6%，睇落好吸引，但根據經驗最多係大約3%，唔好太大期望。」又指當地二手樓買賣細節更繁複，要有香港選擇較大型有經驗的代理公司較為理想。

購買英國一手樓宇小貼士：

1)盡量選擇當地的上市公司發展商、或大型有財力發展商

2)選擇本港對當地樓宇有買賣經驗的代理商

3)選擇對當地地理有一定理解的代理中介人

4)可主動了解代理人的佣金

5)要衡量回報率是否低於期望