移民潮｜兩中學新學年僅准開辦一班中一　包括柴灣馬登基金中學

移民潮及適齡學童減少，學界正面臨縮班殺校危機。教育局透露，新學年9月點算在學學生人數後，有兩間公營中學本學年只可開辦一班中一，當中不包括官立學校。《香港01》記者翻查多間學校網站，發現港島東區的「明愛柴灣馬登基金中學」本學年只有一班中一。



只辦一班中一中學 須向教育局申請學校發展方案

教育局表示，由2013/14 學年起，局方接納中學每級開辦兩班下靈活調配資源，善用不同策略和途徑開設多元化的選修科目，為學生提供寬廣而均衡且可持續發展的高中課程；但只開辦一班中一的中學，則須向教育局申請學校發展方案，包括由辦學團體注入額外資源、與其他學校或機構合辦課程、與其他學校合併、進行特別視學等，才可繼續營辦。

「明愛柴灣馬登基金中學」校網資料顯示，該校班級結構只有一班中一生。(校網截圖)

《香港01》記者翻查全校多間學校網站，發現港島東區的明愛柴灣馬登基金中學校網資料顯示，該校班級結構只有一班中一生。據2020/21學年中學概覽資料，該校在1979年創立，辦學團體為「香港明愛」，屬於天主教資助男女校，中二至中五均有兩班。記者曾兩度致電學校，惟暫未獲得校方回覆。

至於小學方面，教育局表示，由於學制及課程編排與中學不同（包括沒有如高中選修安排），故即使開辦一班小一的小學亦無需向教育局申請發展方案。