長沙灣宏昌工廈重建公營房屋　涉1200伙提供休憩區　料2030年落成

房委會早前完成研究重建工廠大廈，最後擬定清拆轄下4座工廈作公營房屋發展，包括位於長沙灣的宏昌工廠大廈。房委會提交的文件顯示，該工廈將重建為兩幢住宅大樓，預料可提供1,200伙，容納約3,240人。大樓的平台將設有休憩區，並配備兒童遊樂場等供住戶使用。房委會預料2023年可開始動工，至2030年完工。



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房委會文件顯示，宏昌工廠大廈拆卸後，將改建為兩幢住宅大樓，住用部分地積比率為7.5倍，總地積比率則可達9倍，大廈高度則不高於主水平基準以上152米，總樓面面積達7.2萬平方米，將可提供約1,200個單位，預料可容納約3,240人。

靠近荔枝角道的大樓的地下將會設有零售店舖，兩幢大廈各撥出兩層設有社會福利設施或辦公室，當局初步擬定興建長者日間護理中心、兒童之家、短期食物援助服務隊、弱智人士輔助宿舍等。大廈亦會配備停車設施。

另外，兩幢大廈周圍亦會設有住戶平台綠化及休憩區，以及公共休憩區，前者會設有兒童遊樂場等供住戶使用，而公共休憩區則可讓公眾隨意享用。地盤附近的道路亦需因應重建而需進行改善工程，包括擴闊部份行車線、修改道路標記等。

規劃署近日亦就工廈重建，以及市區重建局日前公布的兼善里重建項目，向深水埗區議會提交文件，指為配合公營房屋發展，建議把宏昌工廠大廈地盤及毗鄰現有的一段丹荔街的政府土地由「休憩用地」地帶，改劃為「住宅」。

至於市建局的昌華街／長沙灣道發展項目，規劃署則建議將一部分現有的深水埗運動場改劃為「休憩用地」地帶，長沙灣道改劃為顯示為「道路」的地方，以及將長沙灣徑的兩小片土地改劃為「其他指定用途」註明「商貿」地帶。