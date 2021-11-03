器官捐贈｜首對腎臟交叉捐贈手術成功 家屬心痛伴侶洗腎痛苦多年

本港輪候器官捐贈人數超過2,700人，其中85%病人是等候腎臟移植。醫院管理局2018年底推出「腎臟配對捐贈先導計劃」，供有意捐贈腎臟給家人，但身體情況不吻合者，跟另一個家庭交叉配對捐贈。事隔三年傳來喜訊，成功為兩名洗腎近6至8年的病人換腎。

捐出腎臟的家人坦言心痛另一半忍受洗腎束縛及併發症風險、痛苦，「結婚之後我已經決定捐腎」；飽受病患折磨的受贈者，感謝伴侶「參加計劃無私捐出腎臟，比我有重生機會。」醫管局亦積極考慮將配對計劃擴至肝臟甚至海外配對庫。



醫管局腎臟配對捐贈先導計劃，首次配對成功。（羅君豪攝）

腎臟及肝臟都可以活體移植，而需要接受腎臟移植的病人佔最多，截至今年6月底達2,320人，平均輪候屍體腎臟時間長達4年半。除了移植屍腎，病人亦可以接受活體腎臟，但當願意捐贈的家人血型及HLA抗體不吻合時就無法進行。醫管局就在2018年底推出腎臟配對先導計劃，供患者及一名家人加入配對庫，與另一個家庭配對「交叉捐贈」。

由於雙方不能得悉對方身份，故不能公開兩個家庭身份。其中受贈病人甲洗腎8年，三年前得悉有配對計劃即時加入配對庫，去年獲悉跟另一家庭成功配對，但手術前2至3星期對方撤回意願。不過今年6月再傳來好消息，可與受贈病人乙及家人配對，最終今年8月底完成手術、9月初出院趕及中秋節慶團圓。

醫院轉述受贈病人甲的家人感受，多年前已希望捐腎予家人，可惜血型不適合告終，只好一直輪候屍腎，「一年又一年，願望都未能實現，眼見對方健康漸漸走下坡，心情好難受。」受贈病人甲就直言飽受洗腎多年折磨，「如果無呢個計劃，真係唔知要幾耐先有機會換腎.....特別多謝我嘅另一半參加呢個計劃，無私捐出腎臟比我有重生機會。」

外科團隊正在進行其中一名病人的腎臟移植手術。（醫管局提供圖片）

受贈病人乙的家人多年來亦痛心另一半忍受洗腎束縛及併發症風險，「結婚之後我已經決定捐贈腎臟，並無疑慮」，但血型不吻合，今年得悉有交叉捐贈計劃後便立即加入並完成手術。受贈病人乙得知家人血型不一樣時，對換腎期望落空，但知道可以配對後重燃希望。

兩組換腎手術分別在瑪麗及瑪嘉烈醫院完成，為免兩個家庭知悉對方身份，醫院亦要做足保密功夫。瑪嘉烈醫院泌尿科主管及外科部顧問醫生林耀宗表示，無論入院、手術前後、住院及出院，都避免兩個家庭相遇，亦要確保兩組手術公平，因此兩間醫院醫護要「對錶」，透過視像方式同步做麻醉、落刀、微創摘取腎臟等。

麥肇嘉表示，捐贈者要跨出心理關口，才能捐出腎臟給素未謀面人士。（羅君豪攝）

今次手術受贈者雖有併發症，但最終都妥善處理並出院，醫管局中央腎科委員會主席麥肇嘉稱，兩個家庭事前已完成血型及HLA抗體等測試，並無增加排斥風險。瑪麗醫院綜合腎科透析及移植服務聯席總監馬錦文補充，腎臟離開身體缺血越長，受贈者的復元時間亦越長，活體捐贈時可妥善安排手術時間，腎臟大約缺血10至30分鐘便移植到受贈者體內，較遺體捐贈更快。

至於如何選擇配對庫的個案，醫管局腎臟配對捐贈計劃工作小組聯席主席郭少燕稱，每三個月便會做配對，兩組家人年紀不能相差超過30年，首要考慮他們的血型及HLA抗體吻合度，之後亦會考慮年齡、在配對庫的輪候時間。

郭少燕表示，交叉捐贈首要條件是雙方的血型及HLA抗體吻合。（羅君豪攝）

配對庫目前有26對家庭，醫管局腎臟配對捐贈計劃工作小組主席馮加信表示，成立初期的確較少，期望幾年後會有50至100對。麥肇嘉就稱，受贈者家人的心理關口不易跨過，因為捐贈對象不再是家人，而是素未謀面的陌生人，但大部份適合加入配對庫的人士都願意考慮。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業稱，首次成功配對代表計劃可行，期望公眾對計劃有信心，令更多人願意加入配對庫。他又提到當局會積極考慮將配對計劃擴展至肝臟，以及海外配對庫，但要面對法律、器官運輸等挑戰。

李立業期望公眾對計劃有信心，擴充配對庫。（羅君豪攝）

參加計劃人士需要過三關

1.病人要被診斷為需要接受腎臟移植並已納入了器官輪候名冊

2.其直屬家人或配偶有意捐出自己器官，經檢查後證實不適合捐給自己的家人

3.該二人組合自願參與腎臟配對捐贈先導計劃，便會獲納入配對池，抽取血液樣本作檢測，與池中其他組合配對。醫管局早年舉例，如女病人的三名兒子都想捐贈腎臟予她，但臨床評為不適合，而且三人都有意參加先導計劃，便會有三個組合放進配對池，分別是「媽媽與大兒子」，「媽媽與二兒子」及「媽媽與三兒子」