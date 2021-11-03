前賢學思政5成員涉煽動案再提訊　押後至11月18日答辯

已解散的賢學思政召集人王逸戰，及成員陳枳森、朱慧盈、黃沅琳，被指曾發放大量煽動仇恨政府及煽動顛覆國家政權的訊息，分兩案被控以串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪。案件今（3日）在西九龍法院再訊，控方申請將兩案合併獲批准，署理總裁判官羅德泉將案件押後至11月18日，屆時將進行答辯。除了朱獲准以原有條件保釋外，其他被告均還押候訊。



被告依次為王逸戰（無業，20歲）、陳枳森（學生，20歲）、朱慧盈（學生，18歲），同被控於2020年10月25日至2021年6月16日期間（包括首尾兩日），在香港，一同串謀和與黃沅琳及其他人串謀，煽動他人組織，策劃，實施或者參與實施以下以武力，威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即：（1）推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度；（2）推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

案件編號：WKCC 3801/2021