賢學思政宣佈解散：再無運作空間　停止組織一切事務

賢學思政周五（24日）深夜11：50分在Facebook專頁宣佈解散。稱因組織現時已再無運作空間，即日起遣散組織所有成員及義工，並停止組織一切事務。



解散公告（賢學思政Facebook 專頁）

賢學思政解散公告指，組織現時已再無運作空間，即日起遣散組織所有成員及義工，並停止組織一切事務。另外，將開放最後一次產品訂購，望能將大量的剩餘貨品售出，所有貨品均自由定價，所得款項會支援還押成員/前成員，如還押所需的物資費用及律師費等。

賢學思政骨幹成員王逸戰、陳枳森、朱慧盈、黃沅琳四人，本周先後遭警方國安處人員拘捕，被控以串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，不准保釋。該案押後至11月3日在西九龍法院再訊，以等侯轉介區域法院所需的文件。

解散公告指自2020年5月成立，幸一路上獲各位有心人支持。對此感激並願眾人能平安、珍重。