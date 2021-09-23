漁護署斥25萬元活化吉澳文化徑　掃碼可聽居民述昔日光輝【多圖】

疫情下綠色旅遊興起，令較偏遠小島也成打卡勝地。全長3.5公里的吉澳文化徑今（23日）推出，旅客在沿途豎立的解說牌上，只需掃描二維碼，即可收聽由當地村民口述昔日生活軼事，令遊客更了解吉澳漁村的前世今生。

除了聽小店故事，文化徑也有舊照片紀錄吉澳舊貌。漁護署表示，會以吉澳作為試點，推廣及保育社區文化歷史。



位於新界東北水域的吉澳呈Z形，彎曲的海岸線為漁船提供天然避風港，被漁民視為「吉祥的海灣」。曾是水陸居民聚居的熱鬧島嶼，人口最興旺時期，要數上世紀五、六十年代，當時有近6,000名居民，但時至今日，吉澳的常駐居民不足50人。

原本只有約800米長的自然步道，漁護署重新規劃為長達3.5公里的吉澳文化徑，行足全程約花兩小時，大致平坦易行。文化徑以吉澳大街為中心，連貫島上人文歷史景點，沿途設有27塊解說牌，旅客掃描牌上二維碼，即可聆聽村民或地質公園導賞員口述故事。

其中兩條分支路線分別通往吉澳西北角的兩座山頂「高地頂」及「高棚頂」觀景台，前者向北遙望，飽覽相鄰鴨洲、深圳鹽田港等景致；從後者南望，則可欣賞印洲塘漁港風景。

口述歷史重溫昔日漁村光輝

以客家人及漁民為主的吉澳人，在60年代起相繼搬出市區或移民，走入曾有超過60間店舖的吉澳大街，昔日人來人往的繁華鬧市變得沉寂，雜貨店、士多、冰室、豬肉店等商鋪多已變成一片廢墟，剩下空殼及門外的解說牌，是歷史遺下最後的痕跡。島上唯一學校「吉澳公立學校」，全盛時期有超過600名學生，後來因學生人數持續減少，最終在2005年停辦。

除商舖，還有露天電影院。原來吉澳村公所曾在60年代購入一台電影放映機，以民居的白色外牆作為螢幕。播電影的晚上，吸引村民在牆前空地「擔櫈仔」收看免費電影，有村民笑言「難得有娛樂節目，成條村都來！」，憶述高峰時曾聚集千人睇戲，播映時間還要避開月光，以免影響畫面清晰度。

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冀市民更熱愛鄉郊

吉澳文化徑由漁護署耗資25萬元興建，籌備約9個月終於今日面世。漁護署地質公園主任（教育）吳善斌表示，適逢香港聯合國教科文組織世界地質公園成立十周年，以風景優美及遊覽路線較長的吉澳，作為試點推出文化徑，希望透過口述歷史形式，更增添親切感。

吳解釋，地質公園範疇包括地質、生態及地區文化歷史，希望推廣及保育社區文化歷史，並轉化成旅遊新資源，令市民更熱愛鄉郊。他說，吉澳故事館2019年開幕，以往遊客入館才能認識該處歷史文化，今次文化徑是延伸項目，在遊覽過程可知悉當地傳統文化、風俗及故事，掃描二維碼也可瀏覽昔日舊相及有語音導航。