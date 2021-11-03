強制檢測｜保良局莊啟程幼稚園等6間幼稚園爆流感　納入強檢通告

食物及衞生局周三（3日）晚上公布強制檢測公告，6間學校發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因此納入公告，包括保良局莊啟程幼稚園、香港耀能協會石圍角幼兒中心、真理浸信會榮光幼兒園等，有關人士需接受強制測。



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強檢通告列明，6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別，會被納入強制檢測公告。

該6間學校包括沙田真理浸信會榮光幼兒園、荃灣香港耀能協會石圍角幼兒中心、銅鑼灣保良局莊啟程幼稚園幼兒園、鑽石山基督教宣道會富山幼兒學校、西營盤仁濟醫院郭子樑幼稚園╱幼兒中心，以及元朗保良局郭羅桂珍幼稚園。

最遲本周五檢測或下周日交回樣本瓶

任何在10月21日至11月3日期間，曾身處上述學校兩小時的人士，須於11月5日(本周五)或之前接受檢測；假如受檢者使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於11月7日或之前，交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢者如於11月1日至3日已接受檢測，又或已經完成疫苗接種，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。