第三針｜醫管局向特定群組發優先接種證明書　劉家獻料有近10萬人

第三針新冠疫苗接種計劃即將展開，免疫力弱，如癌症病人、器管移植病人、晚期愛滋病患者等特定群組人士可優先接種。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（4日）稱，醫管局有9萬至10萬名免疫力弱病人，如他們在短期內會覆診或治療，見醫生時可獲取證明書優先接種，而未能安排於短期內覆診病人，醫管局亦會按紀錄向有關病人發信，病人可帶同信件打第三針。



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，會盡早通知相關人士。(廖雁雄攝)

醫院設疫苗接種站配額充足 有需要可增加接種地方

劉家獻在港台節目《千禧年代》指，醫管局會盡早通知相關人士符合資格接種第三針，並解釋因他們免疫力弱，首兩劑疫苗未必產生到抗體，需要在接種第二劑疫苗最少四星期後打第三針。被問到副作用問題，他解釋如免疫力弱病人已打兩針，第三針都非常安全，不用擔心。

96%醫護已打兩針 將陸續安排打第三針

目前部分醫院設疫苗接種站，他稱每日配額相當充足，如第三針計劃開展後反應踴躍，醫管局會再與營運團體協調，調整配額，包括是否需要增加地方接種。他又提到，醫管局96%人員已接種兩劑疫苗，將配合員工上班時間，陸續安排他們接種第三劑。

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營運商有信心接種中心能應付人流

另外，營運將軍澳體育館社區疫苗接種中心、康健國際醫療集團營運總監梁國齡亦指，中心每日接種劑數跌至數百針，而政府當初期望中心每日可接種三千針，故相信即使接種人數增加，亦有能力應付：「硬件係可以處理到。」

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