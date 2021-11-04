186萬人先打第三針　陳肇始：疫苗供應足夠　與藥廠保持聯繫

本港即將開展第三針新冠疫苗接種計劃，政府昨日（3日）公佈優先群組詳情，料涉186萬人，相關人士可選接種科興或復必泰疫苗。食物及衞生局局長陳肇始今日（4日）強調，目前疫苗供應足夠，呼籲市民無須擔心，政府會密切監察用量，與藥廠保持聯繫。



食物及衞生局局長陳肇始稱，目前疫苗供應足夠，呼籲市民無須擔心。（梁鵬威攝）

被問到目前本港尚餘170萬劑復必泰疫苗，供應是否足夠，陳肇始在港台節目《千禧年代》指，優先群組可選擇接種復興或科復必泰，加上須相隔一定時間才接種第三針，政府會檢視數量，密切監察、採購，強調一直與藥廠有聯繫、共識。的供應是足夠。陳肇始稱，雖本地個案「清零」，惟全球疫情仍反覆，呼籲市民接種疫苗，保護自己。

目前私家醫生只提供接種科興，暫未能打復必泰，陳肇始稱正研究由私營機構提供復必泰接種，包括探討儲存量、診所可否提供多於一種疫苗等，暫時未有時間表，但已展開商討。

另外，社區疫苗接種中心會營運至12月底，料明年數目將會減少。陳肇始稱，雖然中心數量減少，但政府透過更多便利方法，為市民接種疫苗，如落區打針、專科門診設疫苗站等，政府會根據需求，適時調整。

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疫苗顧問專家委員會不建議接種兩針復必泰的人士，第三針接種科興，因效果未必好，被問到為何仍開放打第三針的選擇權予首兩針打復必泰的市民時，公務員事務局局長聶德權在商台節目表示，兩者並無矛盾，重申開放選擇是專重個人意願。

他指，專家從數據科學審視，建議第三針打復必泰，免疫反應較佳。他估計，不少已打復必泰的人士，會沿用同一技術平台;但有已打復必泰人士，可能認為第三針未必適合再打復必泰。他又重申，完整接種定義為兩針，第三針為加強劑。