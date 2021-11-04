DSE│中文寫作亂引範文　曲解君子坦蕩蕩誤解愛迪生　盤點6大錯位

「我的眼淚馬不停蹄地流下來」不是出自網絡潮文，而是2021年中學文憑試（DSE）中文寫作卷考生用語。2021年DSE《試題專輯》今日（4日）出版，考評局分析各科考生表現，臚列不少常犯錯誤及失分答題，包括口語入文及配詞不當。

報告指，中文科閱讀卷審題不清問題依然普遍，題目要求答案不多於四字又以粗體標明，仍有考生答案長篇大論，且錯別字多，字體潦草。

中文寫作，口語入文情況較去年嚴重，撰文時引用文言文指定篇章，惟部分斷章取義，曲解篇章，例如引「君子坦蕩蕩」文句證明孔子主張不隱藏。考生推論普遍較為粗疏，例如以愛迪生因有錢購買燈泡原料而成功發明電燈佐證「富足物質條件有利孩子成長」。



2021年中學文憑試《試題專輯》今日出版。（資料圖片）

甲部縮減範文 考生順利完卷 多有所準備

2021年文憑試是第二年在疫情下開考，中文卷除取消口試外，閱讀卷一範文考核範圍，由12篇改為10篇。

考評局在《試題專輯》指，中文閱讀卷本年度的考題較往年少，讓考生有更多時間細味課外篇章及整理答案，大部分考生都能順利完卷。

報告指，甲部範文考核的題目難度和去年相若，形式大致相同，考生表現在此部分的差異較往年縮窄，大部分考生能在較淺易題目取分，考生亦多有所準備並用心作答，予以肯定和欣賞。

不過，考評局指，閱讀卷審題不清問題依然普遍，舉例題目要求答案不多於四字，又以粗體標明，仍有考生答案逾越限制，甚至長篇大論，且不少考生只抄錄文本作答，未見組織消化，其他問題如錯別字多，字體潦草仍屢見不鮮。

卷二作文考生整體表現一般

至於卷二作文，考評局指，整體而言，考生表現一般，優異者不多。三選寫作題目之中，第二題以「隱藏」為題，要求考生就個人思考或體會撰文，報告指這題考生表現稍優於另外兩題，大部分能圍繞題目寫作，表現較佳者能立意明確，且選材獨特。

斷章取義引「君子坦蕩蕩」證明孔子主張不隱藏

考評局指，不乏考生引用文言文指定篇章，惟部分斷章取義，曲解篇章，例如引「君子坦蕩蕩」、「不病人之不己知」文句，證明孔子主張不隱藏。另外，最少人選答的第三題，推論普遍較為粗疏，例如稱愛迪生因有足夠金錢購買燈泡原料而成功發明電燈。

推論粗疏 稱愛迪生因有足夠金錢買原料成功發明電燈

至於第三題，論述是否同意「富足的物質條件有利孩子成長」，報告指，考生的推論普遍較為粗疏，例如稱愛迪生因有足夠金錢購買燈泡原料而成功發明電燈；深水埗明哥因為小時候家境貧困而在長大後派飯助人，在缺乏分析和論述的情況下，直接將各種有利或不利的結果，歸因於物質條件的富足，反映考生推論偏頗。

考評局指，考生表達方面，口語入文情況較去年嚴重。（資料圖片)

口語入文配詞不當 例子：「我的眼淚馬不停蹄地流下來」

考評局指，考生表達方面，口語入文情況較去年嚴重，如「入面、「仲有」、「爆哭」、「時不時」等。配詞不當亦常見，例如「我的眼淚馬不停蹄地流下來」。考生亦多套用四字詞語，例如「總角之年」、「醍醐灌頂」等，效果各有不同，有的言簡意賅，有舷略嫌堆砌，反映考生能力的高下。

考評局：多閱讀完整經典文章及專題特寫報道 拓闊視野

考評局建議，考生要加強審題意識，平日寫作時，培養仔細審題的習慣，近年不少考生的文章內容相近，鮮有具個人特色的作品，建議主動觀察生活，發掘事物的細節，累積寫作素材，亦要反思學習寫作態度，多閱讀完整經典文章、專題特寫報道，以拓闊視野和提升寫作能力。